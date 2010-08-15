  1. استانها
  2. تهران
۲۴ مرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۱۶

100 اثر تاریخی فرهنگی در ساوجبلاغ به ثبت رسیده است

100 اثر تاریخی فرهنگی در ساوجبلاغ به ثبت رسیده است

استان تهران - خبرگزاری مهر:‌ فرماندار ساوجبلاغ گفت: 100 اثر تاریخی فرهنگی شهرستان ساوجبلاغ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است که این تعداد معادل 56 درصد آثار فرهنگی به ثبت رسیده در استان البرز است.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون در حدود 100 اثر تاریخی فرهنگی در استان البرز به ثبت رسیده است که این آثار معادل 56 درصد کل آثار ملی ثبت شده در استان نوپای البرز است.

وی افزود: در سه شهرستان کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد در مجموع 178 اثر تاریخی، فرهنگی ثبت ملی شده است.

حدادی بیان داشت: تاکنون در شهرستان ساوجبلاغ 230 اثر تاریخی فرهنگی شناسایی شده است.

وی گفت: این منطقه به سبب جاذبه های طبیعی و تاریخی از پتانسیلهای مناسبی برای جذب گردشگر برخوردار است.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: تا کنون 9 روستای این شهرستان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده است.

حدادی بیان کرد: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه گردشگری و حمایت از آنها از اولویت های اصلی فرمانداری ساوجبلاغ است.
 

کد مطلب 1134311

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها