100 اثر تاریخی فرهنگی در ساوجبلاغ به ثبت رسیده است

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تاکنون در حدود 100 اثر تاریخی فرهنگی در استان البرز به ثبت رسیده است که این آثار معادل 56 درصد کل آثار ملی ثبت شده در استان نوپای البرز است.

وی افزود: در سه شهرستان کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد در مجموع 178 اثر تاریخی، فرهنگی ثبت ملی شده است.

حدادی بیان داشت: تاکنون در شهرستان ساوجبلاغ 230 اثر تاریخی فرهنگی شناسایی شده است.

وی گفت: این منطقه به سبب جاذبه های طبیعی و تاریخی از پتانسیلهای مناسبی برای جذب گردشگر برخوردار است.

فرماندار ساوجبلاغ افزود: تا کنون 9 روستای این شهرستان به عنوان روستای نمونه گردشگری معرفی شده است.

حدادی بیان کرد: جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه گردشگری و حمایت از آنها از اولویت های اصلی فرمانداری ساوجبلاغ است.

