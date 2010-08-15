کشف ذخایر نفتی در شمال افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد : میلیونها بشکه نفت خام در منطقه نسبتا آرامی در شمال افغانستان جنگ زده کشف شده است.

سخنگوی دولت افغانستان گفت این ذخیره تازه کشف شده در ماه ژانویه به مناقصه گذاشته خواهد شد.

گفته می شود که این ذخیره جدید ششمین نوع آن در افغانستان است و بزرگترین آن در بستر رودخانه آمودریا بین افغانستان با ازبکستان و تاجیکستان کشف شده است.

همچنین این کشور ذخایری هم درهرات واقع در غرب، در هلمند واقع در جنوب و در پکتیا واقع در جنوب شرقی دارد.

شرکت توتال فرانسه، انی ایتالیا و شرکت نفتی کانادا شرکتهایی هستند که گفتگوهایی با آنها برای کشف نفت درافغانستان صورت گرفته است.