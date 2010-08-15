حضور معتادان در زندانهای لرستان مشکل ساز شده است

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مشکلات موجود در زندانهای این استان اظهار داشت: تا زمانیکه زندان مرکزی خرم آباد به بهره برداری می رسد ما با دو مشکل کثرت زندانیان و کمبود جا مواجه هستیم.

وی ادامه داد: آمار زندانیان به نسبت مکانی که در آن قرار دارند زیاد است که این امر مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان از حضور معتادان به اتهامات دیگر در زندانها را به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه نام برد و بیان داشت: حضور این زندانیان به اتهام سرقت، شکایت خانواده ها و ... موجب ایجاد مشکلاتی برای مسئولان زندان و سایر زندانیان شده است.

خدائیان با بیان اینکه اگر در لرستان اردوگاه بازپروری معتادان وجود داشته باشد این مشکلات وجود نخواهد داشت، خواستار همکاری دستگاه های مختلف از جمله علوم پزشکی، بهزیستی، نیروی انتظامی و ... برای احداث این اردوگاه شد.

این سخنان رئیس کل دادگستری استان لرستان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در جلسه شورای سلامت استان با اشاره به وضعیت رشد قارچ گونه مراکز ترک اعتیاد غیرمجاز در استان خواستار ایجاد مرکز بهبودی دولتی شده بود.

اردشیر شیخ آزادی در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر حدود 33 مرکز غیرمجاز ترک اعتیاد در این استان وجود دارد که در هیچ جایی این مراکز ثبت نشده اند.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر نگران شرایط بهداشتی حاکم بر این اماکن هستیم و یکی از نکاتی که موجب ترس ما شده این است که ما شاهد بروز و شیوع برخی بیماریهای واگیردار از طریق این مراکز در سطح جامعه باشیم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان از این مراکز به عنوان نقاط تهدید و ضعف در مقوله سلامت یاد کرد و بیان داشت: یکی از مهم ترین مشکلاتی که در حال حاضر در زمینه این مراکز غیرمجاز ترک اعتیاد وجود دارد رشد سریع و قارچ گونه این مراکز است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین به برخی راهکارها برای حذف این مراکز اشاره کرد و گفت: یکی از راهکارها این است که اردوگاههای کار اجباری سابق که یکی از آنها در شهر زاغه خرم آباد قرار دارد به کمک بهزیستی، هلال احمر و استانداری تجهیز و بازسازی شود و به عنوان مرکز ترک اعتیاد دولتی مورد استفاده قرار گیرد.

به هر حال باتوجه به مشکلات موجود در زمینه کمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد از یک طرف و مشکلات ورود معتادان به زندانهای استان از طرف دیگر به نظر می رسد ایجاد مراکز بازپروری دولتی در سطح استان ضروری است.

آنچه مسلم است با استمرار روند فعلی هم ورود معتادان به عنوان مجرم در زندانها چالشهای زیادی را برای مجموعه زندانهای استان فراهم خواهد آورد و هم در صورت عدم ساماندهی مراکز ترک اعتیاد این چالش در سطح جامعه موجب مخاطراتی خواهد شد که به نظر می رسد یکی از راهکارهایی که می تواند از مخاطرات یاد شده جلوگیری کند و گامی در راستای ساماندهی وضعیت فعلی نیز باشد ایجاد مراکز ترک اعتیاد مجاز و زیر نظرمتولیان مربوطه در سطح استان است.