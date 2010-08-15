به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حال حاضر هوای اکثر نقاط استان لرستان ابری است که این امر موجب خنک شدن هوای این استان شده است.

این در حالیست که در برخی مواقع تعدادی از شهرهای استان شاهد بارش پراکنده باران هستند که این امر در فصل تابستان درخور توجه است.

اداره کل هواشناسی استان لرستان در پیش بینی های 24 ساعته خود آسمان استان لرستان را کمی ابری به تدریج با رشد ابر و رگبار پراکنده باران و رعد و برق و گاهی با وزش باد قابل ملاحظه پیش بینی کرده است.

در حال حاضر مرکز استان لرستان با آسمان تمام ابری شاهد وزش باد و رگبار پراکنده است.

مطابق آخرین اطلاعات اداره کل هواشناسی استان لرستان درجه هوای شهرستان خرم آباد در ساعت 18 و 30 دقیقه امروز یکشنبه حدود 36 درجه سانتیگراد گزارش شده است.

همچنین کمینه دما در این شهرستان مطابق آخرین داده های مرکز هواشناسی لرستان 23 درجه سانتیگراد اعلام شده است.

بنابر این گزارش در حال حاضر عمده شهرستانهای استان لرستان با آسمان ابری تا نیمه ابری همراه با وزش باد مواجه هستند.