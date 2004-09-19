توسعه همه جانبه ايران اسلامي مستلزم باز توليد ارزشهاي دفاع مقدس است

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه كه به مناسبت هفته دفاع مقدس انتشار يافته، آمده است: پيشرفت هاي قابل ملاحظه جمهوري اسلامي در صنعت دفاعي مرهون تجارب دفاع مقدس است.

اين بيانيه مي افزايد: افتخار پيروزي دوران دفاع مقدس به رزمندگاني تعلق دارد كه با جانفشاني و ايثارگري و همچنين پژوهشگري و كسب دانش دفاع، راه را براي متجاوزين بستند.

بيانيه وزارت دفاع در تشريح ويژگي هاي دفاع مقدس آورده است. دفاع جانانه نيروهاي مسلح و بسيج مردمي در برابر تجاوز بيگانگان در شرايطي كه اركان اصلي كشور به دليل التهابات ناشي از پيروزي انقلاب اسلامي چندان شكل نگرفته بود، به عنوان يكي از حماسه هاي بي بديل تاريخ جنگ تحميلي در جهان محسوب مي شود.

در ادامه اين بيانيه با اشاره به توانمنديهاي صنايع دفاعي وزارت دفاع آمده است: امروز تجربه دوران سراسر حماسه و افتخار دفاع مقدس، توان بالاي صنايع دفاعي كشور در توليد فناوري هاي جديد دفاعي و آمادگي مطلوب نيروهاي عملياتي سپاه و ارتش كه نمونه آن در رزمايش عاشوراي پنج به نمايش در آمد، مثلث مستحكمي را در ارتقاء بازدارندگي و دفاع از ميهن اسلامي تشكيل داده است.

وزارت دفاع با اشاره به شرايط كنوني خاورميانه، پيشگيري از وقوع حوادث و بحرانهاي ويرانگر در اين منطقه را نياز به تعامل بيشتر و همكاري موثرتر كشورهاي منطقه و كاهش دخالت و نفوذ بيگانگان دانسته است.

اين بيانيه در ادامه تاكيد مي كند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشوري مقتدر، بيش از گذشته، منادي همزيستي مسالمت آميز ومشاركت فعال در برقراري صلح و امنيت پايدار در منطقه است.

وزارت دفاع در پايان بيانيه خود به مناسبت هفته دفاع مقدس، ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهداي دفاع مقدس، از جمله وزراي دفاع شهيد، شهيدان چمران، فكوري و نامجو، آحاد شهروندان ايران اسلامي را به حضور در ويژه نامه هاي اين ايام فراخوانده است.