قبض برق، سارویها را قبض روح کرد / قبضهای 200 هزار تومانی برای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، بسیاری از مشترکان ساروی پیش از ظهر یکشنبه با مشاهده قبوض برق خود که در مقایسه با دوره قبلی افزایش چشمگیری داشته شوکه شده و نسبت به نحوه محاسبه آن اعتراض کردند.

افزایش چشمگیر و باور نکردنی تعرفه، حذف مبلغ یارانه ها از برخی فیش ها ، ثبت 61 روز برآورد و محاسبه روز غیرگرم و محاسبه جهشی هزینه ها از جمله اعتراضات شدید مردم بود.

پس از تماس شهروندی از وضعیت تعرفه های برق ، خبرنگار مهر با مراجعه به یکی از دفاتر شرکت توزیع برق استان شاهد اتفاقات و التماس و اعتراض شهروندان فراوانی بود.

یکی از مشترکان در گفتگو با مهر اظهار داشت: قیمت مصرفی برق واحدش با 50 تا 60 درصد افزایش محاسبه شده در حالی که معاون وزیر نیرو چندی پیش اعلام کرد حداکثر افزایش تعرفه برق تا سقف 10 درصد است.

این شهروند ساروی اظهار داشت: با مشاهده تعرفه برق منزل خود موضوعی که سبب تعجب و حیرت بنده شده افزایش 25 درصدی تعرفه برق مصرفی نسبت به دوره قبل آن بوده است .

عکس ترئینی است

وی افزود: آیا ممکن است در کمتر از دو ماه این میزان افزایش قیمت را شاهد باشیم . فیش برق دوره قبل واحد بنده کمتر از 15 هزار تومان بود که به یکباره 209 هزار تومان افزایش قیمت را شاهد هستیم.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان اداره برق با ثبت مطلبی در فیشها عدم رعایت الگوی مصرف را بهانه افزایش عجیب برق اعلام کرده اند ظاهرا این الگوی مصرف کار خود را کرده و مبلغ انتهایی قبضها را به حدی افزایش دادند که گروهی گمان می کردند اشتباهی در قبض ها یا محاسبه آنها رخ داده است.

شهروند دیگری در تکمیل صبحتهای همشهری خود گفت: این فرضیه درست نیست بلکه مقایسه قبوض برق همسایه و دوست و آشنا نشان می دهد افزایش تعرفه آن تا سقف بیش از 10 تا 20 درصد برای همه شهروندان مشهود است.

وی اضافه کرد: سال گذشته در این زمان قبض برق منزلش 18هزار تومان بود که امسال به 161هزار تومان افزایش یافته است.

وی بیان داشت: به چه صورتی باید این هزینه سنگین را پرداخت کرد و دادرسی هم در افزایش سنگین برق پیدا نمی شود به داد مردم برسد.

این مشترک ادامه داد: مردم تا چه میزان باید صرفه جویی کنند و دست اندرکاران برق تعرفه ها را به شدت افزایش دهند.

سهیلا محمدی ، شهروند دیگر معترض اظهار داشت: برای بنده قابل هضم نیست که قبض دوره های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل با توجه به حذف یارانه در قبض ها و درج عدد صفر نسبت به دوره قبل 40 تا 50 درصد افزایش نشان می دهد.

نگرانی مردم در حالی ادامه دارد که بسیاری از شهروندان تاکنون قبض های برق خود را دریافت نکرده اند و از افزایش چشمگیر هزینه برق خود مطللع نیستند.

به گزارش مهر، تا لحظه مخابره این خبر تلاش خبرنگار مهر با مسئولین شرکت توزیع برق و برق منطقه ای مازندران بی نتیجه مانده است.