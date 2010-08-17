دکتر سید یحیی یثربی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه وضعیت فلسفه دین در ایران نسبت به فلسفههای مرتبه دوم دیگر بهتر است. اگر این نظر را قبول دارید دلیل آنرا چه میدانید گفت: وضع فلسفه دین ما از فلسفههای دیگر بهتر نیست بلکه بدتر است. اگر چه ترجمهها و مقالات بیشتری دراین زمینه داریم. در فلسفه دین ما کارکردهایم ولی درست کار نکردهایم. کاری که در فلسفه دین کردهایم آن است که مطالب و مسائل تحریف شده وارد حوزه اسلامی خودمان کردهایم.
وی افزود: عدهای با بورس به خارج رفتند و با فلسفه دین غرب آشنا شدند و برگشتند و همانها را روی اسلام پیاده کردند. شما کافی است که سرفصلهای رشتههایی که باز کردهاند در نظر بگیرید. اینها همه همان مسائل مسیحی است؛ نظیر گوهر و صدف، قرائت پذیری متون، زبان دین یا مسائلی از قبیل کثرتگرایی دینی اینها را جزو مسائل ما کردند در حالی که در اسلام ما این مفاهیم را نداریم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: بنابراین چون مدیریت علمی نداریم ما نه تنها کاری نکردهایم بلکه با کارهای انفرادی کار را خرابتر کردهایم. بنابراین وضع فلسفه دین نسبت به فلسفههای دیگر در ایران بهتر که نیست به کنار آشفتهتر و آلودهتراست.
یثربی در مورد اینکه چه موضوعاتی در فلسفه دین هماکنون بیشتر مورد نیاز فضای فرهنگی-معرفتی ماست هم گفت: باید به معرفی درست اسلام بپردازیم. ما نباید از گوهر و صدف که پناهگاهی برای ادیان غیرعقلانی و تحریف شده است و از کثرتگرایی و قرائت متون حرف بزنیم.
وی افزود: بیاییم ببینیم اصلاً بشر به دین احتیاج دارد یا نه، و اگر دارد به کدام دین احتیاج دارد و چه دلیلی بر حقانیت فلان دین داریم. ما اینها را رها کردهایم درحالیکه اسلام بهوسیله اینهاست که میتواند برتری خودش را مطرح کند. بنابراین ما فلسفه دینمان را باید در جهت اسلام تنظیم کنیم و نه با الگوی غربی که در جهت مسیحیت غیرعقلانی است. یکی از مسائل مهم غربیها همین جدایی حوزه عقل از حوزه ایمان است در صورتیکه یکی از مسائل مهم اسلام جدا نبودن حوزه عقل از حوزه ایمان است.
این محقق و پژوهشگر درباره آینده فلسفه دین در ایران نیز اظهارداشت: رک و بدون تعارف میگویم آنوقتی که اعلام شد نوآوری و نظریه پردازی، یک نامه سرگشاده نوشتم و گفتم اگر با همین عوامل میخواهید کار کنید بدون شک برای یک عدهای نان در میآید اما برای جامعه فرهنگی ما آب در نمیآید. در فلسفه دین هم اگر بر همین منوال پیش برویم عدهای فوقلیسانس و دکترا و پول رساله و مقاله میگیرند و برای عدهای نان در میآید ولی آب برای اسلام و مسلمین در نمیآید.
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