ستاد كل نيروهاي مسلح فراررسيدن روز پاسدار و جانباز را تبريك گفت

به گزارش خبرگزاري مهر در بيانه اين ستاد سپاه اين نهاد مقدس و برخاسته از بطن مردم و پاسداران اين مدافعان راستين اسلام ناب محمدي (ص) از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، در راه پاسداري از ارزشهاي انقلاب و دفاع از دستاوردهاي آن، با حضور در تمامي عرصه ها، در كليه مقاطع حساس، توطئه هاي گوناگون استكبار جهاني را خنثي نمودند.

پاسداران انقلاب اسلامي در دوران پرافتخار دفاع مقدس، با اقتدا به سيد مظلومان و شهيدان در كنار برادران بسيجي و ارزشي خود شجاعانه و عاشقانه با خون نعره هاي عربده آساي سردار مفلوك قادسيه رادر حلقوم خفه كردند و در دفاع از تماميت ارضي كشور عبرتهاي فراموش نشدني به جبهه استكبار دادند.

سپاه پاسداران پس از دفاع مقدس، با فعاليتهاي چشمگير خود در دوران بازسازي و توسعه، كشور با انجام صدها پروژه ملي و عظيم حماسه هاي ديگري آفريدند.

جانبازان اين سرو قامتان هميشه جاويد و پرچمداران عزت و سربلندي ايران اسلامي نيز با تاملي به اسوه و الگوي مقدس خود حضرت عباس (ع) وجود خود را عاشقانه به حضرت محبوب تقديم نمودند و جوانمردانه از ميهن اسلامي دفاع نمودند.

ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن عرض تبريك و تهنيت فرا رسيدن روز پاسدار وجانباز به عموم مردم شهيد پرور و كليه پاسداران سرافراز و جانبازان عزيز و به محضر بزرگ جانباز اسلام، مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا حضرت آيت الله العظمي خامنه اي عزيز آمادگي كليه نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در دفاع از تماميت ارضي و استقلال كشور در برابر تهديدات پوشالي آمريكاي جنايت پيشه كه هر روز گروهي از مردم بي پناه را در عراق و افغانستان به خاك و خون مي كشد و حفظ دستاوردهاي ارزشمند انقلاب اسلامي اعلام مي نمايد.