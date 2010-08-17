امنیت انسانی را می‌توان پارادایم نوین امنیت در آستانه قرن بیست و یک تلقی کرد و نوعی چرخش در مطالعات امنیتی در نظر گرفت؛ چرا که هدف مرجع امنیتی از دولتها به انسانها تغییر جهت داد و متعاقب آن موضوع امنیت نظامی که در سنت گذشته مورد توجه بود، گسترده‌تر شد و حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی را نیز مطمح نظر قرار داد.

اگر بخواهیم درک ساده و عمیق از مفهوم امنیت انسانی داشته باشیم، کافی است به این جمله نلسون ماندلا اشاره نماییم: " مردم عادی به فرصت ساده برای زندگی آبرومندانه، سر پناه مناسب و غذا برای خوردن، امکان مراقبت از فرزندان و زندگی محترمانه، آموزش مناسب برای تأمین مخارجشان، بهداشت و دسترسی به شغل نیاز دارند."

معمولاً توجه به امنیت ملی یا دولت باعث بی توجهی به امنیت انسانی شده است، اما اگر نگاهی به آمارهای صدمات امنیت انسانی در مقایسه با امنیت ملی گردد، توجه به امنیت انسانی به واسطه میزان آسیب‌پذیری‌های آن ضروری‌تر می‌نماید.

اهمیت و جایگاه امنیت انسانی در جهان کنونی و دوران پس از جنگ سرد که امنیت از حوزه‌های سنتی خود در ارائه "موضوع" و "هدف مرجع" امینت جدا شده بیش از پیش آشکار شده است. از اینرو و با توجه به اهمیت این موضوع گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر نظر دکتر جان کرت جاکوبسن استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو را جویا شده که در ادامه می‌آید.



دکتر جان جاکوبسن در مورد اینکه امنیت انسانی چه اهمیت و جایگاهی در مناسبات بین‌المللی کنونی دارد، گفت: امنیت انسانی به بهترین وجه در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 سازمان ملل متحد و به‌ویژه در بندهای 22 تا 27 مورد توجه قرار گرفته است.



وی افزود: در ماده 22 تا 27 این اعلامیه بر حقوق اجتماعی، فرهنگی و حقوق اقتصادی (که چالش برانگیز بود) تأکید شده است.



وی تصریح کرد: بند یک از ماده 25 این اعلامیه اشعار می‌دارد که "هر کسی حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی از جمله غذا، پوشاک، مسکن، مراقبتهای پزشکی و امنیت کاری و بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، پیری و سایر اموری که در اختیار و کنترل شخص نیست، را دارد."



این استاد دانشگاه یادآور شد: در سال 1944 نیز فرانکلین روزولت در هنگام ارائه لایحه حقوق اقتصادی خاطر نشان می‌کند که آزادی واقعی بدون امنیت اقتصادی و استقلال وجود ندارد.

امنیت دولتها به امینت شهروندان گره خورده است



وی افزود: اصطلاح خام "امنیتی کردن" (securitization) امروزه در ادبیات روابط بین الملل متداول شده است. این اصطلاح تلاش دارد تا تعریف امنیت ملی را با نگرانی‌های مربوط به رفاه شهروندان در کشورهایی که مالیتهای زیاد از شهروندان برای مقابله با تهدید دشمن خارجی اخذ می‌شود، پیوند دهد.



مؤلف "خطای تکنیکی: برزخ دموکراتیک و تغییر تکنولوژیک" در ادامه یادآور شد: در واقع حفاظت شهروندان از دشمن خارجی و مالیتهای گرفته شده به موضوع رفاه آنها پیوند می‌خورد و باعث ایجاد نگرانی‌هایی در این زمینه می‌شود.



جاکوبسن خاطر نشان کرد: حفاظت شهروندان در مقابل دشمن خارجی در حالی است که بسیاری از شهروندان اوضاع اجتماعی مناسبی ندارند و رفاه و استانداردهای زندگی آنها پایین است. بحران اقتصادی جاری نیز مشکلات شهروندان در حوزه‌های رفاه اقتصادی و اجتماعی را بیشتر کرده است.



وی تصریح کرد: نخبگان حوزه امنیت امروزه توجه خود را از امنیت به موضوعاتی چون معاش و رفاه افراد معطوف کرده‌اند. امروزه این مسائل نه تنها ابعاد امنیتی داخلی دارند بلکه ابعاد امنیتی بین‌المللی نیز دارند.



وی افزود: ابرقدرتها در مقایسه با کشورهای کوچک و متوسط علاقه کمتری برای توجه به امنیت انسانی مبذول داشته‌اند.

جریان اصلی رسانه ای توجه اندکی به موضوع امنیت انسانی داشته‌اند



وی در مورد این موضوع که رسانه‌ها چه نقشی می‌توانند در پرداختن و اهمیت دادن به موضوعات امنیت انسانی ایفا کنند خاطر نشان کرد: جریانهای اصلی رسانه‌ای به ندرت توجه جدی به موضوعات امنیت انسانی داشته‌اند.



مؤلف "تجربه و تداوم دولت" یادآور شد: جریان اصلی رسانه‌ای توجه مناسب نیز به موضوع امنیت اقتصادی نداشته است. پرداختن به موضوعاتی چون امنیت اقتصادی مطمئناً مالکان رسانه‌های بزرگ را خشنود نمی‌کند و باعث ناراحتی آنها خواهد شد.

توجه به امنیت اقتصادی در رسانه‌ها اندک بوده است



وی تصریح کرد: در حالی که این رسانه‌ها ادعای پرداختن به حقوق بشر را دارند ولی امنیت اقتصادی شهروندان از ابعادی نیست که مورد توجه آنها باشد.



مؤلف "ایده، منافع و سیاست در عصر اطلاعات" خاطر نشان کرد: اگر حقوق بشر به طور واقعی و مناسب مورد نظر و توجه است، باید همه ابعاد آن از جمله حقوق و امنیت اقتصادی شهروندان مورد توجه جدی اصحاب رسانه قرار گیرد و شهروندان قادر باشند که امنیت اقتصادی خود را از دولتها مطالبه کنند.



استاد روابط بین‌الل دانشگاه شیکاگو در پایان خاطر تصریح کرد: رسانه مستقل باید موضوعات امنیت انسانی را در کانون توجهات قرار دهد تا از این رهگذر به این موضوعات توجه مناسب، و برای رفع آنها تلاش صورت گیرد.

................

جان کرت جاکوبسن استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه شیکاگو است. او در حوزه‌هایی چون نظریه‌های روابط بین‌الملل، علوم و تکنولوژی و سیاست، روانشناسی و سیاست صاحبنظر است. "خطای تکنیکی: برزخ دموکراتیک و تغییر تکنولوژیک"، "تجربه و تداوم دولت"، "ایده، منافع و سیاست در عصر اطلاعات" از جمله آثار او به شمار می‌روند.