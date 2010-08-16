دکتر نادر ممتازمنش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری کارگاه مشورتی تدوین راهبردهای گسترش اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی و راهبردهایی که در کارگاه ارائه شد افزود: ارتقای اخلاق حرفه ای در بین اعضای هیئت علمی یکی از این راهبردها است.

وی اضافه کرد: راهکار اجرایی شدن این راهبرد، برگزاری کارگاهها و دوره های آموزش اخلاق حرفه ای برای توانمندسازی اساتید، افزایش تیم آموزش اخلاق حرفه ای در دانشگاهها و ارائه بازخورد مثبت و منفی درباره رفتارهای اخلاقی اساتید است.

تعیین و ارائه کدهای اخلاقی برای دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان

ممتازمنش با اشاره به راهبرد تعیین و ارائه کدهای اخلاقی برای دانشجویان، اساتید و فارغ التحصیلان یادآور شد: نظارت بر اجرای دقیق این راهبرد با راهکارهایی از جمله ارائه قوانین و مقررات اخلاق حرفه ای در بدو ورود دانشجویان به دانشگاه و برگزاری مراسم روپوش سفید و ارائه نکات رعایت اخلاق حرفه ای به دانشجویان انجام می گیرد.

معیارهای اخلاق حرفه ای در جذب، ترفیع پایه و ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی

وی توجه به معیارهای اخلاق حرفه ای در جذب، ترفیع پایه و ارتقای رتبه اعضای هیئت علمی را از دیگر راهبردهای گسترش اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی برشمرد و گفت: به این منظور معیارهای رعایت اخلاق حرفه ای در آیین نامه مربوطه گنجانده می شود.

شناسایی و معرفی اساتید الگو در اخلاق حرفه ای

رئیس مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی همچنین از شناسایی و معرفی اساتید الگو در اخلاق حرفه ای خبر داد و گفت: توجه ویژه به نقش الگویی آنها و استفاده از موقعیت های سمبولیک مانند جشنواره ها جهت معرفی این اساتید از دیگر راهکارهای بسط این موضوع است.

ارزشیابی مستمر اعضای هیئت علمی و دستیاران در بعد اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان

وی خاطرنشان کرد: از دیگر راهبردهای گسترش اخلاق حرفه ای، ارزشیابی مستمر اعضای هیئت علمی و دستیاران در بعد اخلاق حرفه ای توسط دانشجویان، دیگر اعضای هیئت علمی و کادر پرستاری و بیماران است که در این مسیر آزمون هایی مرتبط با این موضوع جهت ارزشیابی طراحی می شود.

ممتازمنش از طراحی، اجرا و ارزشیابی مستمر برنامه های آموزشی مربوط به رعایت اخلاق حرفه ای در طول دوره آموزش عمومی و تخصصی خبر داد و خاطرنشان کرد: تنظیم ساز و کارهایی برای ارزشیابی مستمر فراگیران در کلیه رشته ها و مقاطع تحصیلی علوم پزشکی نیز از دیگر راهبردهای توسعه اخلاق حرفه ای است.

بازنگری قوانین نظارتی برای رعایت اخلاق حرفه ای توسط دانش آموختگان

وی یادآور شد: بازنگری قوانین نظارتی برای رعایت اخلاق حرفه ای توسط دانش آموختگان و شاغلین حرفه های علوم پزشکی، تقویت ارزشهای اسلامی و معنوی و بازگشت به مبانی عمیق قرآنی و احادیث و تولید منابع آموزشی چند رسانه ای متنوع در موضوعات اخلاق حرفه ای از دیگر راهبردهای توسعه اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی است.

اصلاح سیاست های مالی میان پزشکان، شرکتهای بیمه و بیماران

رئیس مرکز توسعه و مطالعات آموزش پزشکی به اصلاح سیاست های مالی میان پزشکان، شرکتهای بیمه و بیماران به عنوان یکی دیگر از راهبردهای موثر در توسعه اخلاق حرفه ای اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام پرداخت مهمترین راهکار در این بخش است.

آشنایی بیمار از حقوق خود در زمینه اخلاق حرفه ای

وی اضافه کرد: توجه ویژه به ارائه مباحث اخلاق حرفه ای در برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی و آشنایی بیمار از حقوق خود در زمینه اخلاق حرفه ای از دیگر راهبردهای توسعه اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی است که در این راه تدوین منشور بیمار در دستور کار است.