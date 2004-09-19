صدرنشيني ابومسلم وفولاد خوزستان در ليگ برترفوتبال حفظ شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراين ديدار كه به قضاوت خداداد افشاريان ودرورزشگاه جهان پهلوان تختي مشهد برگزارشد، دوتيم در پايان90 دقيقه تلاش به تساوي بدون گل دست يافتند.

براساس اين گزارش درنيمه اول دوتيم حملات پراكنده اي به روي دروازه ها داشتند وكمتردروازه ها بطورجدي تهديد شد. در اين نيمه دردونوبت علي موسوي درموقعيت گلزني قرارگرفت كه ضربات اوبا واكنش مهدي ثابتي دروازه بان ابومسلم بي نتيجه ماند. در مقابل تيم ابومسلم نيزيكبارتوسط فريدون فضلي صاحب موقعيت شد كه ضربه اوبا فاصله كمي ازكناردروازه ميرزاپوربه بيرون رفت.

درنيمه دوم، دوتيم بازي هجومي تري را به نمايش گذاشتند وموقعيتهاي بهتري روي دروازه ها خلق شد. دقيقه 58 ضربه ناگهاني علي باقري مي رفت تا دروازه فولاد را بازكند كه واكنش بموقع ابراهيم ميرزاپوريك موقعيت گل مسلم را ازابومسلمي ها گرفت. درادامه بازي فولاد درچندين نوبت روي شوتهاي ازراه دورايمان مبعلي وافشين حاجي پوردروازه ابومسلم را هدف قرارداد كه اين ضربات دقت لازم را نداشت وراه به جايي نبرد.

دوتيم دراواخر اين ديداربا احتياط بيشتري به توپ ضربه زدند وبا حفظ توپ نشان دادند كه به نتيجه تساوي راضي هستند. در اين ديدار پژمان منتظري واحمد مومن زاده ازتيم فولاد ومحمد رضا خلعتبري ازتيم ابومسلم ازداوراين ديداركارت زرد گرفتند.