هدایت الله بهبودی در سالگرد بازگشت آزادگان جنگ تحمیلی به کشورمان در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره پرداخت ادبی به زندگی این رزمندگان در دوران اسارت و خاطرات آنها از زمان جنگ تاکنون، گفت: درباره آزادگان کارهای قابل توجه و تقدیری در قالب خاطره انجام گرفته ولی این فعالیت خیلی کمتر وارد دیگر شاخه های ادبیات شده است.

وی ادامه داد: گرچه در زمینه انتشار مجموعه خاطرات آزادگان کارهای زیادی انجام شده ولی تعداد آثاری که به صورت داستان و رمان درباره این افراد باشد کم است و در این زمینه باید بیشتر کار شود.

نویسنده "سفر به حلبچه" با اشاره به اینکه دلیل این کم کاری نیاز به بررسی بیشتر دارد عنوان کرد: من در حال حاضر نمی‌توانم دلایل این موضوع را آسیب شناسی کنم و این هم مساله ای است که نیاز به بررسی دقیق دارد.

بهبودی افزود: ادبیات ما در حوزه خاطره نویسی از آزادگان خوب کار کرده و حتی می توان گفت به مرحله اشباع هم رسیده ایم به طور نمونه روایت خاطرات آزادگان از برخی اردوگاه‌ها به اندازه کافی بوده است و باید به دنبال زوایای دیده نشده و کمتر دیده شده از خاطرات آزادگان باشیم.

وی درباره فعالیت حوزه هنری در انتشار کتاب های مرتبط با آزادگان بیان کرد: با درک همین مساله اشباع شدگی، مدتی است دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری که زیرنظر مرتضی سرهنگی اداره می شود در تدارک تدوین آثاری از بخش هایی از خاطرات آزادگان است که تاکنون کمتر بدانها پرداخته شده است.

یکی از مولفان "پا به پای باران" در پایان عنوان کرد: دست اندرکاران و نویسندگان مرتبط با دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری به دنبال این هستند که بیشتر به رخدادهای استثنایی مرتبط با آزادگان بپردازند. آنها این موضوع را درک کرده اند که در روایت خاطرات به تکرار قابل قبولی رسیده ایم و لازم است وارد آن بخشهایی شویم که استثنایی و بکر هستند که نمونه این تلاش را می توان در کتاب "شنام" دید.