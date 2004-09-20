15 ميليارد ريال تسهيلات قرض الحسنه به بازماندگان زلزله بم پرداخت شد

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا دهقان اناري درخصوص نقش بانك ملي در بازسازي شهر زلزله زده بم و اعطاي تسهيلات به آنها افزود: شعب بانك ملي در شهر بم دو روز بعد از وقوع زلزله به ارائه خدمات بانكي پرداختند وعلاوه بر اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به بازماندگان زلزله، باتمديد مهلت پرداخت بدهي بدهكاران بمي بدون پرداخت سود و جريمه تا يك سال ديگر موافقت كردند.

دهقان اناري ميزان ارائه تسهيلات در هراستان را مربوط به ميزان منابع جمع شده از آن استان ذكر كرد و افزود: بانك ملي طي 5 ماهه اول سال جاري 460 ميليارد ريال تسهيلات در استان كرمان پرداخت كرد.

به گفته وي از اين مبلغ 16 درصد در بخش كشاورزي، 18 درصد در بخش مسكن و احداث ساختمان، 12 درصددر بخش صنعت و معدن 50 درصد در بخش خدمات و بازرگاني و 4 درصد به بخش صادرات اختصاص يافت.

وي همچنين از اعطاي تسهيلات قرض الحسنه به يك هزا رو 484 زوج جوان طي 5 ماه اول سالجاري در اين استان خبر داد.

دهقان اناري با اشاره به اينكه مشتريان سرمايه هاي اصلي بانك هستند افزود: بانك ملي استان كرمان در راستاي محقق ساختن طرح تكريم ارباب رجوع در سال 1382 از سوي جشنواره شهيد رجايي به عنوان دستگاه نمونه معرفي شد و در سال 1383 نيز توانست با كسب شاخص ها و معيارهاي جشنواره شهيد رجايي، براي دومين بار پياپي به عنوان دستگاه نمونه شناخته شود.

وي با بيان اينكه 20 درصد از شعب بانكها در استان كرمان مربوط به بانك ملي است افزود: به منظور تسريع در امور مشتريان از اين تعداد 28 درصد به سيستم يكپارچه سيبا و 12 درصد به سيستم خود پرداز مجهز هستند.