خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: با نظری هر چند اجمالی به تاریخ فلسفه در هشت قرن اخیر در ایران می‏توان دو تجلی متفاوت از مکتب اشراق را مشاهده کرد: نخست خود تعالیم این مکتب که سرچشمه آن کتابهایی نظیر حکمه‏الاشراق و هیاکل‏النور شیخ شهاب‏الدین سهروردی است و دیگری نفوذ این مکتب در نحله‏های فلسفی پس از خود مانند حکمت متعالیه صدرالمتألهین.

سهروردی در ابتدای کتاب خود حکمه‏الاشراق تذکر می‏دهد که اقدام وی در نوشتن این کتاب "اصرار برخی از اصحاب معنوی او بوده است که مکرراً از او خواسته‏اند تا آنچه او در خلوت از طریق ذوق و مکاشفه برایش حاصل شده به صورت مکتوب بنگارد".

سهروردی تأکید می‏کند که حصول حکمت اشراق از طریق برهان صرف به دست نمی‏آید. به نظر او در اصول اساسی علم انوار بزرگان گذشته حکمت مانند هرمس، افلاطون، سقراط و حکمای ایران باستان نظیر جاماسب و بوذرجمهر با وی همراه و هم عقیده‏اند.

کتاب "شرح حکمه‏الاشراق" در واقع یکی از آثاری است که می‏توان آن را در چارچوب تجلی نخست مکتب اشراق دانست که می‏کوشد اندیشه اشراقی را طرح کند. این کتاب شامل متن حکمه‏الاشراق و دو شرح اساسی بر آن در نسلی بعد از او توسط قطب‏الدین شیرازی و شمس‏الدین محمد شهرزوری است که هر دو علاوه بر این تفاسیر، اثری دایره‏المعارف گونه در فلسفه نگاشته‏اند که رنگ قوی اشراقی دارد یعنی دره‏التاج و الشجره‏الالهیه.

چاپ سنگی شرح قطب‏الدین شیرازی بر حکمه‏الاشراق به انضمام تعلیقات صدرالمتألهین در سال 1315 قمری با تصحیح مرحوم شیخ اسدالله یزدی (از مدرسین حکمت در مشهد) به چاپ رسید. تنها چاپ جدید از این کتاب و بدون تعلیقات نیز به اهتمام دکتر مهدی محقق صورت گرفته است است.

سید محمد موسوی ویراستار این کتاب علاوه بر این دو مورد به نسخه‏های دیگری نیز مراجعه کرده، هر چند هیچیک را به عنوان نسخه اصل در نظر نگرفته است. وی همچنین به حواشی ملاصدرا، آقا علی مدرس و سید جلال‏الدین آشتیانی در ویرایش این کتاب توجه داشته است.