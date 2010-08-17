به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است تدوین فیلم سینمایی" قبرستان غیر انتفاعی" که نام قبلی آن "فرش قرمز" بود توسط حسین زندباف به پایان رسیده و صداگذاری به تازگی توسط مهرشاد ملکوتی آغاز شده است.

محمد مطیع، علیرضا خمسه، دانیال عبادی، ستاره اسکندری، بهنوش بختیاری، مژگان بیات، مجید یاسر، مرتضی اکبری، پدرام کریمی، حامد جوادی و حامد بهداد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از محسن دامادی: فیلمنامه نویس و کارگردان، محمدصادق آذین: مدیر تولید، محمدرضا سکوت: مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی: صدابردار، آیدین ظریف: طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح چهره‌پردازی، فاطمه زیوری: برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، حافظ احمدی: عکاس، سیمین آزادی: منشی صحنه.

محسن دامادی فیلمهای سینمایی "یک اشتباه کوچولو" و "خانواده ارنست" را در کارنامه دارد.

