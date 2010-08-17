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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۱۲

صداگذاری "قبرستان غیر‌انتفاعی" آغاز شد

صداگذاری "قبرستان غیر‌انتفاعی" آغاز شد

صداگذاری فیلم سینمایی "قبرستان غیر انتفاعی" به کارگردانی محسن دامادی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی است تدوین فیلم سینمایی" قبرستان غیر انتفاعی" که نام قبلی آن "فرش قرمز" بود توسط حسین زندباف به پایان رسیده و صداگذاری به تازگی توسط مهرشاد ملکوتی آغاز شده است.

محمد مطیع، علیرضا خمسه، دانیال عبادی، ستاره اسکندری، بهنوش بختیاری، مژگان بیات، مجید یاسر، مرتضی اکبری، پدرام کریمی، حامد جوادی و حامد بهداد در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

عوامل این فیلم عبارتند از محسن دامادی: فیلمنامه نویس و کارگردان، محمدصادق آذین: مدیر تولید، محمدرضا سکوت: مدیر فیلمبرداری، مهران ملکوتی: صدابردار، آیدین ظریف: طراح صحنه و لباس، ایمان امیدواری: طراح چهره‌پردازی، فاطمه زیوری: برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان، حافظ احمدی: عکاس، سیمین آزادی: منشی صحنه.
 
محسن دامادی فیلمهای سینمایی "یک اشتباه کوچولو" و "خانواده ارنست" را در کارنامه دارد.
 
کد مطلب 1134668

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