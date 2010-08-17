اردوی ترکیه آخرین اردوی آماده سازی ماست/ شناختی از یمن نداریم

علی دوستی در پایان نشست کمیته فنی فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: در این نشست گزارشی فنی از اردوی تیم در اسلواکی و اوکراین ارائه کردم، ضمن اینکه آقایان افشین قطبی و اکبر محمدی هم در مورد دیدارهای تیم‌های خود در ارمنستان، اردوی آلمان و تورنمنت اردن توضیحاتی را در این نشست بیان کردند.

وی با بیان اینکه از صبح سه‌شنبه و با توجه به اقدامات خوبی که از سوی صوفی رئیس هیئت فوتبال استان همدان برگزار شد، تیم زیر 19 سال اردویی 5 روزه را در شهر همدان برگزار می‌کند، افزود: طبق برنامه ریزی صورت گرفته قرار است پس از این اردو از پنجم شهریورماه اردویی 15 روزه را در ترکیه برگزار کنیم که کمیته فنی هم با برگزاری این اردو موافقت کرده است.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران همچنین افزود: اردوی ترکیه آخرین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ما پیش از حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا محسوب می‌‍شود که از نظر آب و هوایی با شهر زیبو محل برگزاری رقابت‌های قهرمانی آسیا یکسان است. البته در صورت امکان دو دیدار تدارکاتی را هم در این اردو برگزار خواهیم کرد.

دوستی اضافه کرد: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است سه روز زودتر از آغاز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا به چین برویم ولی پس از بازگشت از اردوی ترکیه، دیداری تدارکاتی را برگزار نمی‌کنیم تا با توجه به زمان اندک تا آغاز مسابقات، بازیکنان تیم دچار مصدومیت نشوند.

وی در مورد شناختش از تیم‌های حریف ایران در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا اظهار داشت: از یمن هیچ شناختی نداریم اما از مسئولان فدراسیون خواسته ایم فیلم دیدارهای استرالیا و کره جنوبی در تورنمنت "آسه‌ان" را تهیه کنند تا از وضعیت این دو تیم شناخت بیشتری و بهتری پیدا کنیم.

سرمربی تیم فوتبال زیر 19 سال ایران در پایان گفت: بازی تیم‌های اوکراین و روسیه که فوتبال فیزیکی را انجام می‌دهند، به تیم استرالیا شباهت داشت. ضمن اینکه بازی با ژاپن هم به این دلیل انتخاب شد که کره جنوبی هم همگروه ماست. البته در مجموع تیم ما در این مدت اردوهای ارزشمندی را برگزار و بازیکنان تیم ‌در شرایط بسیارخوبی از نظر فنی و بدنی قرار دارند.

تیم فوتبال زیر 19 سال ایران خود را برای حضور در مرحله نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا که طی روزهای 11 تا 26 مهرماه سال 1389 در دو ورزشگاه "زیبو اسپورت" و "لینزی استادیوم" شهر زیبو چین در ایالت شاندونگ برگزار می‌شود، آماده می‌کند. این تیم در گروه D رقابت ها با تیم‌های کره جنوبی، استرالیا و یمن همگروه است.