محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان مطلب فوق در مورد آخرین وضعیت این تیم گفت: با توجه به سرمایه‌گذاری تیم‌ها و حرکت رو به جلوی آنها، نمی توانیم نگران تیم نباشیم اما احساس می‌کنم کسب یک امتیاز برابر ملوان در ورززشگاه خانگی یک شوک مثبت برای تیم بود تا از این وضعیت بیرون آمده و در ادامه مسابقات امتیازات از دست رفته را جبران کنند.

وی با بیان اینکه نتیجه مساوی پیکان با ملوان عادلانه بود، اضافه کرد: بازیکنان پیش از بازی با ملوان تاکید داشتند درصورتی که در آن دیدار امتیاز بگیرند، برابر استقلال هم باقدرت به میدان می‌روند. آثار مثبت آن نتیجه و خروج تیم از بحران نتیجه نگرفتن، در در این چند روز در بین بازیکنان کاملا محسوس است و قطعا شاهد یک پیکان متحول شده برابر استقلال خواهید بود.

مدیرعامل باشگاه پیکان قزوین با بیان اینکه میرزاپور بهترین بازیکن 4 بازی اخیر این تیم بوده که این مسئله نشان می‌دهد سایر بازیکنان به وضعیت مطلوب نرسیده اند، افزود: بازیکنان تیم شرایط روحی- روانی مطلوبش را بازیافته اند و امیدواریم در بازی‌های آینده با کسب نتایج مدنظر، تیم پیکان در جدول رده بندی لیگ به ثبات لازم دست پیدا کند.

وی در پاسخ به این سوال که مدیران باشگاه پیکان تا چه زمانی ناکامی‌های تیم را تحمل می‌کنند؟ اظهار داشت: قصد نداریم در مورد تغییر کادرفنی تعجیل کنیم و بصورت منطقی با آن برخورد خواهیم کرد. هر وقت نیاز باشد با اعضای هیئت مدیره یا بنده آقای احمدزاده را دعوت خواهیم کرد و در مورد تیم با وی صحبت می‌کنیم اما هیچ تعجیلی برای ایجاد تغییرات نداریم.

شیعی با بیان اینکه تیم پیکان در 34 هفته لیگ میهمان است زیرا باید همانند تیم‌های دیگر در قزوین هزینه هتل و مسائل دیگر را بپردازد، در پایان گفت: با مسئولان قزوین نشست خوبی داشتیم و قرار شد فقط نام قزوین روی تیم نباشد بلکه آنها هم سهم خود را در زمینه حمایت‌های مادی و معنوی ادا کنند تا تیمی قدرتمند را برای حضور در مسابقات لیگ داشته باشیم و همه از نتایج خوب آن خوشحال شوند.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پیکان قزوین در چارچوب دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:45 دقیقه چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود.