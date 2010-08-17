فوتبال ایران در جام ‌ملت های آسیا "داور" ندارد/ ادامه روند نزولی

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت های آسیای 2011 در حالی از اواخر دی ماه جاری به میزبانی قطر آغازخواهد شد که از سوی کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا داوری از ایران به این مسابقات دعوت نشده است و به نظر می رسد روند نزولی حضور داوران ایران در میادین بین المللی همچنان ادامه دارد.

کمیته داوران AFC برای این مسابقات تنها حسن کامرانی فر کمک داور موفق کشورمان را که نمایش خوبی درجام جهانی داشت را به این مسابقات دعوت کرده است و هیچکدام از داوران الیت ایران جایی در میان داوران جام ملت های آسیا ندارند.

این در حالی است که از AFC خبر می رسد علیرضا فغانی ، محسن ترکی و رضا سخندان به عنوان داوران ذخیره کنفدراسیون فوتبال آسیا برای قضاوت در جام ملت ها مد نظر هستند و در صورتیکه داوران اصلی نتوانند در آزمون های ورودی به نمرات لازم دست یابند، این داوران جایگزین داوران مردود خواهند شد.

فوتبال ایران در شرایطی در مسابقات امسال جام ملت های آسیا نماینده داوری نخواهد داشت که مسعود مرادی در دو دوره گذشته این مسابقات نماینده داوری فوتبال ایران بود و با بازنشستگی وی از قضاوت های بین المللی، به نظر می رسد کنفدراسیون فوتبال آسیا اعتقادی به دیگر داوران جوان فوتبال ایران ندارد.

حضور نداشتن حتی یک داور ایرانی درمسابقات جام ملت های آسیا که مهم ترین تورنمنت فوتبال در سطح قاره آسیا به شمار می‌رود زنگ خطر را از همین حالا برای جام جهانی آینده به صدا درآورده و به مسئولان فدراسیون فوتبال هشدار می دهد که داوری ایران در جام جهانی برزیل هم نماینده ای نخواهد داشت چرا که داوران برگزیده جام جهانی در مسابقاتی نظیر جام ملت ها انتخاب و یا زیر نظر قرار می گیرند.