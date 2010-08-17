به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روز چهارشنبه 20 مردادماه در فرهنگسرای ارسباران به همت کانون فیلم نسل آفتاب با همکاری انجمن منتقدان سینمایی و حوزه هنری نمایش داده می‌شود.

"بیداری رویاها" ساعت 17:30 نمایش داده می‌شود و پس از آن جلسه نقد و پرسش و پاسخ با حضور علی آشتیانی‌پور تهیه‌کننده، محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان، محمدرضا گوهری نویسنده، رز رضوی و امیرحسین آرمان بازیگران برگزار می‌شود.

شرکت در این برنامه علاوه بر اعضای موسسه نسل آفتاب، برای منتقدان سینما، اعضای کانون فیلم انجمن منتقدان و اهالی رسانه آزاد است.