  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۱

"بیداری رویاها" در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود

"بیداری رویاها" در فرهنگسرای ارسباران نقد می‌شود

فیلم سینمایی "بیداری رویاها" ساخته محمدعلی باشه‌آهنگر در فرهنگسرای ارسباران نمایش داده و نقد و بررسی می‌‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم روز چهارشنبه 20 مردادماه در فرهنگسرای ارسباران به همت کانون فیلم نسل آفتاب با همکاری انجمن منتقدان سینمایی و حوزه هنری نمایش داده می‌شود.

"بیداری رویاها" ساعت 17:30 نمایش داده می‌شود و پس از آن جلسه نقد و پرسش و پاسخ با حضور علی آشتیانی‌پور تهیه‌کننده، محمدعلی باشه‌آهنگر کارگردان، محمدرضا گوهری نویسنده، رز رضوی و امیرحسین آرمان بازیگران برگزار می‌شود.

شرکت در این برنامه علاوه بر اعضای موسسه نسل آفتاب، برای منتقدان سینما، اعضای کانون فیلم انجمن منتقدان و اهالی رسانه آزاد است.

کد مطلب 1134785

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها