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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۵

کیخایی در "هیس ایستاده سخن بگو" بازی می‌کند

کیخایی در "هیس ایستاده سخن بگو" بازی می‌کند

آیدا کیخایی در نمایش "هیس ایستاده سخن بگو" به کارگردانی فارس باقری بازی می‌کند.

کیخایی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: قرار است از اواسط مهر با نمایش "هیس ایستاده سخن بگو" به کارگردانی فارس باقری در کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه بروم. همچنین مدتی است که تمرینات نمایش "ماهی . بلاگفا " به کارگردانی محمد یعقوبی آغاز شده است. در این نمایش با مهدی پاکدل، علی سرابی و مژگان خالقی همبازی هستم. این اثر از 23 شهریور در سالن چهارسو اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: قصد دارم نمایشی با نام "ناامنی" نوشته هاله مشتاقی‌نیا را برای شرکت در بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر آماده اجرا کنم. این نمایشنامه مضمونی اجتماعی دارد. تاکنون حضور معصومه رحمانی و نوید محمدزاده در این نمایش قطعی شده‌اند. این اثر چهار پرسوناژ دارد که دو بازیگر دیگر را به زودی انتخاب می‌کنم.

نمایش" یک دقیقه سکوت" به کارگردانی کیخایی خرداد در تالار کوچک مولوی اجرا شد. وی سال گذشته در نمایش"خشکسالی و دروغ" به کارگردانی محمد یعقوبی به ایفای نقش پرداخته بود. آیدا کیخایی در نمایشنامه‌های "بیداری خانه نسوان"، "ماه در آب" و "ماچیسمو" بازی کرده است.
کد مطلب 1134838

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