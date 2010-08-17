تغییر مدیران میراث فرهنگی مانع امضا تفاهمنامه ساماندهی بازار تهران است

محمد هادی ایازی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تمهیدات پیش بینی شده از سوی شهرداری تهران برای حفظ بنای تاریخی بازار تهران افزود: حفظ بناهای تاریخی وظیفه همه شهروندان و مسئولین مرتبط با این حوزه است و در حوزههای سازمانی مسئولیت این کار به عهده سازمان میراث فرهنگی است و شهرداریها نیز ملزم هستند در این زمینه همکاریهای لازم را انجام دهند.

وی اظهار داشت: در این چند سال اخیر شاهد بودیم که بناهای متعدد تاریخی از سوی شهرداری تهران مرمت و بازسازی شده و مورد بهره برداری فرهنگی قرار گرفته است نظیر عمارت عین الدوله در منطقه 14 که تبدیل به گالری برگ شده است.

ایازی در ادامه افزود: همچنین بنای فخرالدوله نیز در منطقه 12 نیز بازسازی شده و به عنوان خانه مداحان ایران به بهره برداری رسیده است و یا عمارت ارباب زاده در منطقه 7 که به عنوان خانه هنرمندان شماره 2 در حال آماده سازی است.

وی با اشاره به اینکه نگاه ما هیشه این بوده که به حفظ بناهای میراثی کمک کنیم، تاکید کرد: در موضوع بازار نیز به نظر می رسد باید مشارکت جدی بین سازمان میراث فرهنگی و شهرداری تهران وجود داشته باشد تا با همدلی بین دستگاهها و با اهتمام این دو سازمان بتوان کار را انجام داد.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران اظهار داشت: متاسفانه به دلیل تغییرات مکرری که در مدیریت سازمان میراث فرهنگی شهر تهران انجام شده تا کنون شهرداری منطقه 12 موفق نشده در چارچوب یک تفاهمنامه این کار را دنبال کنند. هر زمان که کاری شروع شده و به مرحله اجرا رسیده تغییر مدیرت صورت گرفته و توافقات گذشته ملغی شده است.

ایازی با اعلام اینکه از مسئولان سازمان میراث فرهنگی انتظار داریم تمهیدی جدی در چارچوب یک تفاهم نامه همکاری با شهرداری منطقه 12 درباره مباحث بازار تهران بیندیشند، گفت: در مورد اطفای حریق نیز خوشبختانه سازمان آتش نشانی یک ایستگاه آتش نشانی در این مکان پیش بینی کرده و ایستگاههای سیاری هم برای بازار تهران پیش بینی شده است.

وی تاکید کرد: بازاز تهران با توجه به وضعیتی که دارد از این جهت شدیدا آسیب پذیر است و این موضوع اهمیت دارد که در چارچوب تفاهم نامه ای بتوانیم شیوه ای را اتخاذ کنیم تا اشکالات موجود برطرف شود و ما امیدواریم دوستانمان در سازمان میراث فرهنگی مشارکت جدی در این بخش داشته باشند.

ایازی در پاسخ به اینکه اگر همچنان روند امضای این تفاهم نامه طولانی شود تکلیف بازار تهران چیست اظهار داشت: قاعدتا این کار باید با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی انجام شود و برخی از نمایندگان مجلس از سازمان میراث خواسته اند تا در این باره ورود جدی پیدا کنند و رسانه ها هم در این بخش می توانند کمک رسان ما باشند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد: اگر سازمان میراث فرهنگی این کار را انجام ندهد آن وقت باید ببینیم مردم چه انتظاری دارند و مطابق با نیازهای مردم و در چارچوب قانون اقدامات لازم را انجام می دهیم.