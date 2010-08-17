طرح پایلوت انتقال مرجانهای چابهار همچنان متوقف است

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بالا بودن دمای هوا در طول روز در منطقه چابهار گفت: برای انتقال مرجانها دمای آب باید بالای 28 درجه نباشد ولی متاسفانه در حالی که تیم نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در ساعت 5 صبح منتظر حضور تیم عملیاتی انتقال مرجانها است آنها ساعت 9 صبح حاضر می شوند که دمای آب به بالای 32 درجه می رسد.

این مقام مسئول در سازمان محیط زیست ایران تاکید کرد: برای انتقال سالم مرجانها و کاهش تلفات باید امکانات و ابزار لازم فراهم شود ولی به دلایلی که معلوم نیست این فعالیت با کندی پیش می رود.

نبوی با اشاره به فاصله دو کیلومتری اسکله شهید کلانتری به عنوان محل طبیعی زندگی مرجانها تا نزدیکی هتل لیپار چابهار که منطقه جایگزین است، افزود: ما پیشنهاد داده ایم کار عملیات انتقال در ساعات 4 تا 5 صبح انجام شود که هوا خنک و دمای آب پایین است ولی این کار انجام نمی شود.

وی با اشاره به تشکیل تیم کارشناسی و نظارتی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برای بررسی خسارات احتمالی در طرح انتقال مرجانهای چابهار گفت: در این زمینه با سازمان بنادر و دریانوردی تفاهم نامه ای امضا شده که هنوز اجرایی نشده است.

با این حال پیش از این مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان گفته تا زمانی که ایرادات وارده در طرح پایلوت انتقال مرجانها به طور کامل رفع نشود و تیم اجرایی مجربی برای این اقدام تحقیقاتی مشخص نشود انتقال مرجانها از بندر شهید بهشتی چابهار منتفی است.



تورج همتی، مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان تاکید کرده افرادی که کار عملیات انتقال را می خواهند انجام دهند حتی دریا را نمی‌شناسند و تا زمانی که تفاهم نامه ها اجرایی نشود، انتقال مرجانها به صلاح نیست.

همچنین اشرف الدین حسینی رئیس اداره محیط زیست چابهار به خبرنگار مهر گفت: دو لکه مرجانی وسیع که یکی 3.4 هکتار و دیگری 1.6 هکتار وسعت دارند باید مسیری دو کیلومتری را برای انتقال طی کنند ولی به دلیل بالا بودن دما قطعا دچار استرس می شوند. با این حال تیم انتقال مراحل علمی انتقال را به طور کامل بلد نیست.

وی تاکید کرد: تراکم مرجانی در چابهار خوب است ولی باید مراقب تخریب و خسارات وارده از سوی تیم انتقال مرجان برای گسترش بندر شهید بهشتی باشیم.