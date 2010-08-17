داوود تک فلاح مدیرکل طرح و برنامه سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با برنامه های این سازمان در ماه مبارک رمضان گفت: دوره های عمومی روخوانی و روانخوانی مفاهیم قرآن همزمان با آغاز ماه رمضان از طریق دارالقرآنها و کانونهای قرآن، مؤسسات و مراکز قرآنی تحت نظارت سازمان دارالقرآن کریم و دارالقرآن استانها آغاز شده و تا پایان ماه رمضان ادامه دارد.

وی افزود: همچنین از ماه رمضان ثبت نام برای طرح بزرگ مسابقه مفاهیم و تفسیر نورالهدی آغاز و مسابقه پاییز امسال برگزار شود.

آموزش تفسیر به روش حجت الاسلام قرائتی

داوود تک فلاح در ادامه اظهارات خود گفت: ثبت نام و هماهنگی ها برای برگزاری دوره های تفسیری صورت گرفته و قرار است این دوره ها با حضور بهترین اساتید تفسیر استانها به روش حجت الاسلام قرائتی در 30 استان کشور، مراکز استانها، مساجد جامع و حسینه های مرجع برگزار شود.

وی افزود: این دوره ها از ابتدای پاییز آغاز شده و هر شش ماه یک جزء از قرآن به روش حجت الاسلام قرائتی تفسیر می شود.

مدیرکل طرح و برنامه‌ سازمان دارالقرآن گفت: با هماهنگی های انجام شده و برنامه ریزیهای صورت گرفته قرار است اساتید تفسیر استانها در اردوهایی به تهران سفر کنند تا حجت الاسلام قرائتی شیوه های مختلف روش خود را در ارائه تفسیر به آنها آموزش دهند.

وی تأکید کرد: مبنای این دروس تفسیر برمبنای تفاسیر نمونه و تفسیر نور حجت الاسلام قرائتی است و امیدواریم که با پرداختن به این امور تفسیر بیشتر مورد توجه مردم قرار گیرد.

آموزش تفسیر برای اقشار مختلف

تک فلاح گفت: دوره های تفسیری پیش بینی شده مستلزم داشتن پیش نیازهای خاص و آزمونهای ورودی نیست، عموم مردم می توانند در جلسات تفسیری شرکت کنند تا در مساجد جامع کلاسهای تفسیری بزرگی با شرکت عموم مردم آغاز شود و راهگشای افزایش کلاسهای تفسیر در سالهای آینده باشد تا در هر شهرستان یک دوره تفسیر به این شکل داشته باشیم.

برگزاری دوره های تربیت معلم تخصصی

وی دررابطه با دیگر برنامه های سازمان دارالقرآن گفت: ازدیگر برنامه ها می توان به برگزاری دوره های تربیت معلم تخصصی اشاره کرد. پیشتر دوره های تربیت معلم را در سطوح روخوانی ، روانخوانی ، تجوید و مفاهیم برگزار کرده ایم. اما در دوره های تخصصی این سطوح ارتقاء یافته و موضوعات تخصصی دیگری چون تربیت معلم پیش دبستانی ، صوت و لحن و وقف و ابتدا که از شش ماه دوم سال آغاز می شود.

مدیرکل طرح و برنامه‌ سازمان دارالقرآن اظهار داشت: این دوره های تخصصی به برنامه ریزی های استانی بستگی دارد اما به طور معمول چهار تا شش ماه به طول می انجامد. در کل ساعات آموزشی دوره 200 تا 240 است.

ارائه مدرک تخصصی به مربیان قرآن

وی افزود: افراد شرکت کننده به طور خاص محصل این دوره ها نیستند به طبع کارهای مختلفی انجام داده و مخاطب این دوره ها هستند. از این رو دوره ها چهار تا شش ماه به طول می انجامد و با توجه به اینکه مباحث بسیار تخصصی است باید فرصتی فراهم شود تا افراد تمرینهایی داشته باشند تا درس را درک کرده و برای ادامه آموزشها آماده شوند. پس از خاتمه این دوره ها دوره های عمومی روخوانی و روانخوانی مفاهیم قرآن کنند.

برگزاری دوره های تربیت داور

تک فلاح همچنین از برگزاری دوره های تربیت داور خبر داد و گفت: جدا از این دوره ها دوره تربیت داور نیز در حال حاضر به صورت غیر حضوری درحال برگزاری است و با تهیه بسته های آموزشی را برای مخاطبان این دوره ها در سراسر کشور که هم حائز شرایط بوده و هم در آزمونهای ورودی پذیرفته شده اند ارسال کرده ایم. قرار است دوره های تربیت داور پاییز امسال در دو سطح عمومی و تخصصی برگزار شود.