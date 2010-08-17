صنایع آسیب پذیر شناسایی شدند/ ترکیب مصرف انرژی در صنایع

به گزارش خبرنگار مهر، بنگاههای آسیب پذیر با توجه به آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها بر رقابت پذیری و قیمت تمام شده محصولات تولیدی برای جلوگیری از کاهش تولید داخلی ضروری است.

سناریوهای قیمت اولویت رشته‌ها و بنگاه های صنعتی را در بهره مندی از تسهیلات تغییر می دهند اما اینکه چه نوع حمایتی برای این بخشها در نظر گرفته شده است و در عمل به چه میزان می تواند آثار ناشی از تغییر قیمت را جبران کند، جای تامل دارد.

این در حالی است که وزارت صنایع در گام نخست به شناسایی صنایع آسیب پذیر و برنامه های جبرانی برای این صنایع در راستای اجرای هدفمندی یارانه ها در کشور اقدام کرده است.

بررسی‌ها نشان می دهد تولید داخلی به مراتب بیشتر از همان میزان تولید کشورهای دیگر انرژی مصرف می کند، به عنوان مثال برای تولید یک میلیون دلار کالا 14 برابر ژاپن به انرژی نیاز دارد.

تغییر قیمت حاملهای انرژی با تحت تاثیر قرار دادن قیمت نهایی کالاها و کاهش سود تولیدکنندگان انگیزه آنها را از ادامه فعالیت از بین می برد؛ از این رو تدوین و اجرای تمهیدات پیشگیرانه و حمایتی نه تنها از توقف فعالیت این بنگاهها جلوگیری خواهد کرد بلکه به افزایش بهره وری و صرفه جویی های ملی منجر خواهد شد.

استفاده از فناوری نوین، سوختهای جایگزین، ایجاد زیر ساختهای مدیریتی از جمله راهکارهای کاهش آثار منفی تغییر قیمت انرژی است که نیاز به شناسایی بنگاهها، بررسی درخواست آنها و گردآوری اطلاعات صنعتی آنها دارد.

صنایع آسیب پذیر

به طور کلی بنگاههای آسیب پذیر شامل رشته فعالیتهایی هستند که با افزایش هزینه (مستقیم و حمل و نقل) یا کاهش تقاضا بیشترین زیان را می بینند.

این بنگاهها برای ادامه فعالیت در بازار رقابتی قادر نیستند افزایش هزینه های خود را در قیمت نهایی کالاها لحاظ کنند که از جمله دلایل آن ثبات قیمت مواد اولیه در دیگر رشته های صنعتی و جلوگیری از افزایش تورم و زیان خانوارها است.

بدین ترتیب این افزایش هزینه، آنها را آسیب پذیرتر می کند و بر اساس این میزان آسیب پذیری به دو گروه اول (با آسیب پذیری بیشتر) و دوم تقسیم می شود، ضمن اینکه سایر رشته فعالیتها در گروه سوم قرار می گیرند.

بررسی تاریخی تاسیس بنگاههای صنعتی در ایران هم نشان می دهد قیمت پایین حاملهای انرژی از دلایل اصلی سرمایه‌گذاری در برخی از این بنگاهها محسوب می شود که این ارزان بودن بسیاری از طرحهای صنعتی را توجیه پذیر نشان می داد و صاحبان این صنایع بدون توجه به آینده برای دستیابی به سودهای کوتاه مدت، راه انداری خطوط تولید ارزان قیمت انرژی بر را به خرید تکنولوژی پیشرفته دارای مصرف بهینه انرژی ترجیح می دادند و هم اکنون با تغییر قیمت انرژی، بیشترین زیانها را پیش رو خواهند داشت.

نساجی ، ظروف شیشه‌ای ، چینی ، کاغذ و چوب ، فولاد ، مس ، آلومنیوم ، فروآلیاژ ، سرب ، روی و ریخته گری ، سیمان، کاشی سرامیک، شیشه تخت ، چینی بهداشتی ، آجر ، گچ، آهک و سنگ، قند و شکر، روغن نباتی ، لبنیات؛ صنایع شیمیایی شناسایی شده به عنوان صنایع آسیب پذیر هستند.

ترکیب مصرف انرژی در صنایع

به گزارش مهر، ترکیب مصرف انرژی پرمصرف ترین واحدهای تولیدی صنعتی حاکی از آن است که محصولات اولیه کالاهای اساسی بیشترین سهم را در مصرف انرژی به خود اختصاص می دهند به طوریکه برای تولید محصولات نفتی تصفیه شده بیشترین سوخت و برای تولید سیمان و آهک و گچ بیشترین برق در صنعت مصرف می‌شود.

بررسیهای آماری بخش صنعت و معدن نشان می دهد ساخت منسوجات و آشامیدنی 8.3 درصد، ساخت مواد و محصولات شمیمیایی 15.9 درصد، ساخت فلزات اساسی 17.9 درصد، کک و فرآورده های حاصل از نفت 21.5 درصد و محصولات کانی غیر فلزی 28.8 درصد از سوخت مصرفی در بخش صنایع را به خود اختصاص داده اند.

ساخت منسوجات با 4.8 درصد ، کک و فرآورده های حاصل از نفت با 1.6 درصد ، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با 18.2 درصد ، محصولات غذایی و آشامیدنی با 5.6 درصد و ساخت فلزات اساسی با 46 درصد نیز بیشترین مصرف کنندگان برق در بخش صنعت هستند.

سهم صنایع پرمصرف در مصرف برق به تفکیک کالای تولیدی به محصولات قند و شکر با 0.7 درصد سهم ، آماده سازی و ریسندگی الیاف منسوج و منسوجات با 3.9 درصد، تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده با 1.6 درصد، تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ترکیبات ازت با 2.4 درصد، تولید سیمان و آهک و گچ با 11.1 درصد، تولید آجر با 1.8 درصد ، تولید محصولات اولیه آهن و فولاد با 3.21 درصد و تولید محصولات اساسی آلومینیومی با 10.7 درصد است.

سهم مصرف سوخت تولید قند و شکر از کل مصرف بخش صنعت 4 درصد ، آماده سازی و ریسندگی الیاف نساجی و بافت منسوجات 1.1 درصد، تولید فرآورده های نفتی تصفیه شده 21.5 درصد، تولید مواد شیمیایی اساسی به جز کود و ازت 5.7 درصد ، تولید سیمان و آهک و گچ 15.8 درصد و تولید آجر 7.1 درصد، تولید محصولات اولیه آهن و فولاد 16.1 درصد و تولید محصولات اساسی آلومینیومی 0.5 درصد است.

سهم کالاهای اساسی در سبد خانوار

یکی از معیارهای اساسی در شناسایی بنگاههای آسیب پذیر میزان نفوذ کالاهای تولیدی آنها در سبد خانوار است چرا که تغییر قیمت حاملهای انرژی و در نتیجه تاثیری که این تغییر بر فعالیت واحدهای پر مصرف صنعتی دارد ، ترکیب سبد خانوار را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از این رو برای کاهش ضرر و زیان مصرف کنندگان و اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه برای کنترل بازار و تنظیم آن می تواند بررسی میزان نفوذ کالاهای صنعتی در سبد خانوار باشد.

بررسیها نشان می دهد مسکن ( مصالح ساختمانی ) 31 درصد در سبد هزینه ای بخش متوسط جامعه ، 46.5 درصد در دهک اول و 25.8 درصد در سبد دهک دهم خانوارها سهم دارد، این در حالی است که تولید مصالح ساختمانی از جمله پر مصرف ترین‌ها در مصرف برق صنعتی کشور محسوب می شوند .

مواد خوراکی ( نان- لبنیات - روغن و شکر) 22.7 درصد در سبد خانوار های متوسط ، 35.7 در دهک اول و 16.4 درصد در دهک دهم خانوارهای جای دارد. پوشاک 5.3 درصد سبد متوسط، 3.3 در صد سبد دهک اول و 6.5 درصد سبد دهک دهم را به خود اختصاص داده است.

با توجه به تنوع بالای رشته های صنعتی ، پروژه های صنعتی فراوان گستردگی جغرافیایی، تاثیر گذاری بالای بخش صنعت بر اقتصاد و سایر بخشها ، اصلاح در شیوه پرداخت یارانه ها ، تغییر بهای آن تمام سیاستهای مالی ، پولی و بودجه ای و تجاری و صنعتی را تحت تاثیر قرار می دهد.

نحوه حمایت از صنایع

در این راستا آموزش عمومی ، تعیین جوایز صادراتی ، پرداخت مستقیم یا قرض الحسنه به واحدهای آسیب پذیر، بهره وری نظام مالی ، تسهیل صادرات و واردات و مدیریت منابع انسانی و منابع می تواند بستر اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها را بر جلوگیری از توقف چرخ صنعتی کشور فراهم کند.

آموزش مدیریت انرژی ، حمایت از محصولات پربازده، تدوین استاندارد مصرف انرژی محصولات، محدود سازی تولید محصولات کم بازده، گسترش مراکز خدمات صنعتی و فنی مهندسی نیز از دیگر تدابیر حمایتی محسوب می شود.