حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تا کنون 100 مدرس قرآن گواهینامه دریافت کرده اند.

وی افزود: اگر در رابطه با اعتبارات مشکلی ایجاد نشود برای امسال سه دوره تربیت مدرس پیش بینی کرده ایم. یک دوره در استان گلستان و یک دوره در استان قم و یک دوره متمرکز کشوری برگزار می شود و به طور تقریبی انتظار می رود در هر دوره 30 نفر شرکت کنند. اما دوره کشوری 100 نفره است.

وی با اشاره به اینکه تا کنون دو دوره تربیت مدرس از سوی سازمان دارالقرآن کریم با حضور 240 نفر برگزار شده گفت: از میان این افراد تنها 100 نفر گواهینامه دریافت کرده و 140 نفر دیگر نمره قبولی کسب نکردند. در این دوره ها افراد ملزم هستند غیر از آزمونهای پایان دوره تکالیفی را نیز انجام دهند. برای مثال داوری و ارزشیابی برای داوران و تدریس سه مبحث برای مدرسان روخوانی و روان خوانی و ارسال فیلم آن و همچنین ارسال روش تدریس و طرح درس از جمله این تکالیف بوده است.

بهبودی تصریح کرد: اگرچه مهلت انجام این تکالیف به پایان رسیده است اما هنوز هم در سفرهایی که به استانها داریم مدرسان قرآن با اشاره به کمبود امکانات عللی برای عدم انجام این تکالیف مطرح می کنند، از این رو ما این فضا را برای آنها بازگذاشته ایم تا اگر شرایط را به دست آوردند بتوانند گواهینامه تربیت مدرس را دریافت کنند.

وی در ادامه یادآور شد: مدرسانی که تا کنون گواهینامه دریافت کرده مدرس سطح یک یعنی مدرس روخوانی و روانخوانی بوده و در دوره تربیت مدرس سطح سوم فنون تدریس را می آموزند. یک دوره تربیت مدرس سطح دو هم اجرا می شود که پس از یادگیری فنون تدریس به عالی ترین فنون تدریس دست می یابد. افرادی که سطح یک را گذرانده اند و واجد شرایط لازم می شوند برای حضور در سطح دو آماده می شوند.