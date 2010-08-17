به گزارش خبرنگار مهر، این روزها تیزرهای متنوعی از سریال‌های تلویزیونی پخش می‌شود. از قرار معاون سیما دستورالعملی در این باره به شبکه‌ها ارائه کرده تا تبلیغ آثار نمایشی تلویزیون به جدیت دنبال ‌شود، حتی شبکه‌های مختلف تبلیغ آثار شبکه‌های دیگر را نیز در دستور برنامه‌هایشان دارند.

مسلماً چنین برنامه‌ای اگر با دقت اجرا شود، نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت، چرا که پخش تبلیغات مختلف شکلی از ارتباطات است که معمولاً مخاطبان را برای دیدن اثر ترغیب می‌کند. البته این روزها شاهد هستیم برای برخی مجموعه‌ها هم که به لحاظ قصه و کارگردانی ضعف‌های زیادی دارند، تبلیغات گسترده و خوبی صورت می‌گیرد.

هر فیلمسازی علاقمند است سریالش به بهترین شکل تبلیغ شود

محسن علی‌اکبری، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "نردبام آسمان" در ارزیابی تبلیغات سریال‌های تلویزیونی گفت: نشان دادن تبلیغ از یک مجموعه تلویزیونی به مدیران شبکه‌ها و مدیران گروه‌های فیلم و سریال برمی‌گردد که چه تصمیمی بگیرند و بعد با برنامه‌ریزی این کار انجام شود. مسلماً هر فیلمسازی علاقمند است سریال یا برنامه‌ای که ساخته به بهترین شکل تبلیغ شود تا مخاطب برای دیدن اثرش ترغیب شود.



وی در ادامه افزود: به هر حال اگر مخاطب برای مدیر گروه اهمیت دارد، باید تبلیغ مناسبی هم پخش شود، اما می‌بینیم در تبلیغ سریال‌های به روز اجتماعی عدالت رعایت نمی‌شود و برخی آثار تبلیغ‌های بهتری دارند. به نظرم باید تبلیغ برنامه‌ها یکسان باشد.



نکته قابل تعمق این است که تبلیغ زیاد برای آثار الف ویژه و فاخر قابل توجیه است، چرا که عوامل سال‌های زیادی برای آن زحمت کشیدند، اما باید تبلیغ مجموعه‌های به روز اجتماعی هم یکسان بوده و عدالت در نظر گرفته شود. این مسئله برای بعضی آثار تلویزیونی صدق نمی‌کند که موجب گلایه برخی کارگردانان و تهیه‌کنندگان نیز شده است.



به اندازه کافی تیزر از همه مجموعه‌های تلویزیونی پخش می‌شود



علی‌اصغر پورمحمدی، مدیر شبکه سه در این باره به خبرنگار مهر گفت: طبق دستورالعمل معاونت سیما همه شبکه‌ها تبلیغ مناسبی از آثار نمایشی پخش می‌کنند. قبول ندارم عدالت در تبلیغ مجموعه‌های تلویزیونی رعایت نمی‌شود، چرا که تلاش می‌کنیم تبلیغات متنوع و جذابی از آثار نمایشی پخش کنیم و در این باره تلویزیون کم کاری نکرده است.

وی افزود: به هر حال پخش تبلیغ مناسب باعث می‌شود مخاطبان برای دیدن یک اثر ترغیب شوند، به همین دلیل شبکه سه سعی می‌کند برای همه آثار نمایشی‌اش تبلیغ خوبی هم داشته باشد. مثلاً ما به همان اندازه که برای مجموعه تلویزنی "تاوان" تبلیغ پخش کردیم برای سریال "فاصله‌ها" هم این کار را انجام دادیم و این طور نبوده که بخواهیم تفاوتی قائل شویم.

مدیر شبکه سه در پاسخ به این سئوال که تبلیغ مجموعه "فاصله‌ها" در مقایسه با دیگر سریال‌های اجتماعی و به روز این شبکه بیشتر بوده، توضیح داد: نه، این طور نبوده است. شاید به خاطر سیستم پخش مجموعه‌های شبانه تبلیغ این نوع سریال‌ها بیشتر به چشم می‌آید، ولی این طور نبوده که بخواهیم تفاوتی قائل شویم.

پورمحمدی درباره اینکه برخی تهیه‌کنندگان از وضعیت تبلیغ آثارشان ناراضی هستند، گفت: نه، قبول ندارم. شبکه سه به اندازه کافی تیزر پخش می‌کند.

نمایی از مجموعه تلویزیونی "پرانتزباز"

برخی تهیه‌کنندگان تعریف درستی از ساخت تیزر ندارند

رحمان سیفی‌آزاد، مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار در این باره به خبرنگار مهر افزود: قبلاً تیزر مناسبی برای پخش تله تئاترهای تلویزیونی پخش نمی‌شد، ولی در حال حاضر این کار هم انجام می‌شود، حتی برخی مجموعه‌های تلویزیونی که از شبکه‌های استانی تهران روی آنتن می‌رود از شبکه‌های سراسری هم پخش می‌شود تا بیشتر دیده شوند. من با این صحبت موافق نیستم که عدالت رعایت نمی‌شود، چرا که تیزرهای متنوع و خوبی از آثار نمایشی تلویزیون روی آنتن می‌رود.

مدیر گروه نمایش و فیلم شبکه چهار خاطرنشان ساخت: اگر می‌بینید برای برخی آثار تیزرهای متنوعی پخش نمی‌شود به کم کاری تهیه‌کنندگان برمی‌گردد، حتی برخی تهیه‌کنندگان قدیمی زیاد با تیزر موافق نیستند. در حالی که تیزر در ترغیب مخاطبان برای دیدن اثر موثر است.

سیفی‌آزاد اشاره کرد: حتی برخی تهیه‌کنندگان تعریف و درک درستی از ساخت تیزر ندارند و فکر می‌کنند باید خلاصه گویی در تیزر کنند. در حالی که خلاصه گویی جذابیت بصری برای مخاطب ندارند یا فکر می‌کنند فقط باید چند تصویر را کنار هم قرار دهند. تیزر یک کار تخصصی است و باید از سوی تهیه‌کنندگان مورد توجه قرار بگیرد تا به مدت یک تا دو دقیقه بهترین تبلیغ را برای اثرشان داشته باشند.

با توجه به اینکه مدیران معتقدند تبلیغ مناسبی از همه مجموعه‌های تلویزیونی پخش می‌شود، اما اخیراً کیومرث پوراحمد کارگردان مجموعه "پرانتزباز"، یکی از مشکلات سریال‌اش را نبود اطلاع‌رسانی درست ذکر کرد که منجر به لطمات زیادی به آن شد. او از اینکه روزهای پخش این مجموعه تغییر کرده و در این باره اطلاع‌رسانی درستی انجام نشد، به شدت ناراضی است.

اظهارات پوراحمد را نخواندم

مسعود احمدی، مدیر شبکه تهران درباره گلایه کیومرث پوراحمد درباره نبود اطلاع‌رسانی صحیح از مجموعه تلویزیونی "پرانتزباز" از سوی شبکه تهران به خبرنگار مهر گفت: من اظهارات آقای پوراحمد را نخواندم. ما سعی می‌کنیم برای همه سریال‌ها تبلیغ مناسبی پخش کنیم. البته ممکن است به خاطر سیستم پخش مجموعه‌های شبانه یا سه روز در هفته تبلیغ بیشتر به چشم بیاید، اما سعی می‌کنیم برای همه آثار تیزر مناسب پخش شود.

وی در ادامه افزود: میان آثار تلویزیونی و سینمایی تفاوت وجود دارد. در تلویزیون برای متولیان شبکه همه آثار برابر است، اما در سینما صاحب اثر تهیه‌کننده و کارگردان هستند و باید خودشان پروژه را به سرانجام برسانند، اما در تلویزیون زمانی که سوژه به شبکه داده می‌شود گروه تحقیقات، اتاق فکر و کارشناسان کار را به لحاظ محتوایی پیگیری کرده و سعی می‌کنند به ارتقای کار کمک کنند.

مدیر شبکه تهران خاطرنشان ساخت: مدیران رسانه یکی از بخش‌های مهم در تولید سریال هستند. مثلاً مدیران گروه فیلم و سریال شبکه‌ها نقش تعیین کننده در همراهی و کمک به عوامل یک اثر دارند، به همین دلیل سعی می‌شود برای آثاری که زحمت کشیده شده تبلیغ مناسبی هم پخش شود.

نکته قابل تعمق در بحث تبلیغ مجموعه‌های تلویزیون اختلاف نظر میان تهیه‌کنندگان است که برخی معتقدند تبلیغ مناسبی پخش می‌شود و برخی دیگر نظر مخالف دارند.

برخی تهیه‌کنندگان به موقع تیزر آثارشان را نمی‌سازنند

مجید اوجی، تهیه‌کننده در ارزیابی تبلیغات سریال‌های تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: معتقدم تلویزیون برای پخش تیزر آثارش تبعیضی قائل نیست، چرا که برای همه آثارش هزینه می‌کند . اگر تیزر یک اثر کمتر پخش می‌شود ممکن است به خاطر فشردگی برنامه‌های تلویزیون باشد. نباید این طور فکر کنیم حساب‌شده و با برنامه‌ریزی این کار انجام شده است، چرا که تلویزیون برای هر دقیقه از برنامه‌ای که ساخته می‌شود پول پرداخت کرده است.

وی در ادامه افزود: اگر تیزرهای کمی برای یک مجموعه پخش می‌شود ممکن است به این دلیل باشد که تهیه‌کننده به موقع تیزر را برای پخش نرسانده باشد. مثلاً قرار است فیلم روز جمعه پخش شود، اما تهیه‌کننده تیزر را روز چهارشنبه رسانده باشد. مسلماً تبلیغ کمی برای اثرش پخش می‌شود، چون زمان کم است.

با تبلیغ زیاد موافق نیست

داود هاشمی تهیه‌کننده در این باره به خبرنگار مهر گفت: در هر شبکه مدیر گروه فیلم و سریال است که تصمیم می‌گیرد بر اساس قصه و زحمتی که گروه برای کار کشیدند تیزر پخش کند. این تصمیم‌گیری هم بر اساس درجه‌بندی آثار مربوط می‌شود. مثلاً برای آثار الف و الف ویژه زحمت زیادی کشیده شده و هزینه زیاد هم برده، مسلماً تبلیغ بیشتری هم پخش می‌شود.



وی درباره اینکه دیده می‌شود برخی مجموعه‌ها که به لحاظ فیلمنامه ضعف دارند، ولی تیزر زیادی برایشان پخش می‌شود، یادآور شد: نه، این طور نیست. من هیچ وقت برای تیزر آثارم مثل "عملیات 125" و "پنجمین خورشید" مشکلی نداشتم، چرا که مدیران گروه متوجه زحمت گروه شدند و تبلیغ خوبی هم پخش کردند. علاوه بر آن برای یک مجموعه شبانه مسلماً تبلیغ بیشتری هم پخش می‌شود.



هاشمی در پایان اشاره کرد: البته من با تبلیغ زیاد هم موافق نیستم، چرا که باعث دلزدگی مخاطب می‌شود و ممکن است نتیجه عکس داشته باشد.

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گزارش از: فاطمه عودباشی