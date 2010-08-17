خاطرات اسرا در بند مشکلات چاپ و ضعف تبلیغات است

به گزارش خبرنگار مهر، 20 سال پیش آزادگان سرافراز به ایران بازگشتند و با خود کوله باری از تجربه و خاطره را به همراه آوردند.اما آیا همه آن خاطرات و یادها و حکایات آنان مکتوب و ماندگار شد؟

سید حسین هاشمی عضو مرکز مطالعات فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که روزگاری را در اسارت به سر برده است از بی‌انگیزگی برای چاپ خاطراتش از دوران اسارت سخن می‌گوید.

وی که از دوستان شهید آوینی بوده و در اوایل جنگ با سمت خبرنگار به اسارت درآمد مجموعه مکتوبی از خاطرات دوران اسارت خود را به رشته تحریر در آورده است که این مجموعه با عنوان" خاطرات خانه احیا" در سال 82 به همت رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلگراد چاپ شد.

هاشمی که در زمان چاپ کتابش در مقام رایزن فرهنگی ایران در کرواسی فعالیت می کرد در این باره گفت : قبل از اعزام به زاگرب، برای چاپ کتاب در داخل کشور اقدام کردیم که به متن کتاب اشکال گرفته و اعلام کردند که باید ویرایش محتوایی شود. بعد از این قضیه از چاپ کتاب دلسرد شدم تا این که کتاب در سال 82 در بلگراد چاپ شد.

عضو مرکز مطالعات فرهنگی سازمان تبلیغات در ادامه با توجه به وضع چاپ و انتشار کتاب های حوزه پایداری گفت: پس از بازگشت از زاگرب برای چاپ کتاب توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام کردیم. متن تایپ شده کتاب برایم ارسال شده ولی دیگر برای تدوین آن انگیزه ای ندارم.

در همین حال عبدالامیر افشین پور دیگر آزاده ای که خاطرات خود را به چاپ رسانده است در گفتگو با خبرنگار مهر از روند چاپ کتاب خاطراتش اظهار رضایت کرد.

نویسنده کتاب "شن های سرخ تکریت" مخاطبان این بخش از ادبیات را زیاد می داند اما از عدم تبلیغات مناسب گله مند است و می گوید: شن های سرخ تکریت متقاضیان زیادی داشت که متاسفانه کتاب به دست عده زیادی از آنها نرسید. در سالگرد مرحوم ابوترابی که 4000 آزاده حضور داشته کتاب به خوبی توزیع نشد و تا آن زمان تنها 1500 جلد از آن به فروش رفت.

افشین پور گفت: از اصفهان نیز برای سفارش کتاب تماس داشتیم و از مسئول مربوطه خواستیم که کتاب را به کتابفروشهای اصفهان عرضه کنند که این امر میسر نشد.

وی در ادامه درباره کار فرهنگی در دوران اسارت گفت: به این مقوله زیاد پرداخته نشده است و این موضوع بسیار جای کار دارد. مثلا در فیلمی مانند اخراجی های 2 که به موضوع اسارت می پردازد، واقعیات بیان شده اند ولی روایت فعالیت های فرهنگی اسرا کاملاً مغفول مانده است. در حالی که دوران اسارت با فعالیت و تلاش رزمندگان در بند، بسیاری از اسرا با سواد شدند یا زبان انگلیسی آموختند.

اسارت و موضوعات مرتبط با آن، مقوله ای است که قابلیت بالایی برای پرداخت دارد و می تواند موضوع بسیاری از رشته‌ها چون داستان نویسی، شعر، تئاتر و سینما و ... باشد. اما جذب مخاطب در این زمینه مستلزم همت دست اندرکاران و رسیدگی مسئولان است.