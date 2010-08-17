پری صابری در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "شمس پرنده" که پیش از این در داخل و خارج از کشور اجرا شده بود برای اجرا در شهر قونیه ترکیه در سالروز ولادت مولانا جلال الدین رومی دعوت شده است. البته اجرای نمایش "شمس پرنده" نیازمند حمایت جدی است و تا زمانی که بحث حمایت از آن قطعی نشده نمی‌توان برنامه ریزی لازم برای اجرای آن را انجام داد.



کارگردان نمایش "شمس پرنده" که این نمایش را در کشورهای فرانسه و ایتالیا نیز به صحنه برده افزود: از طرف اداره ‌کل ارشاد استان آذربایجان شرقی از گروه ما دعوت شده تا نمایش "شمس پرنده" را در شهرهای تبریز و خوی به صحنه ببریم. البته زمان اجرای نمایش هنوز قطعی نشده و در انتظار فراهم شدن حمایت‌های لازم برای اجرای نمایش در داخل و خارج از کشور هستیم.



صابری درباره وضعیت اجرای نمایش "رستم و اسفندیار" با اشاره به مشخص نشدن زمان اجرای اثر گفت: با اینکه گفته شده می‌توانیم نمایش "رستم و اسفندیار" را امسال به صحنه ببریم اما هنوز زمان اجرا مشخص نیست، تا زمان اجرای نمایش مشخص نشود نمی‌توانم گروه بازیگری "رستم و اسفندیار" را مشخص کنم.



پری صابری نمایش "هفت‌خوان رستم" را تیرماه سال 88 در تالار وحدت اجرا کرد. وی پیش از این نمایش‌های متعددی چون "رند خلوت‌نشین"، "شمس پرنده"، "رستم و سهراب" و "لیلی و مجنون" را برگرفته از زندگی شعرا و شاهکارهای ادبی و فرهنگی ایران ‌زمین به صحنه برده است.



صابری برخی آثار خود را در کشورهای مختلف دنیا نظیر فرانسه به صحنه برده که با استقبال مخاطبان و علاقمندان به فرهنگ و هنر مواجه شد. او همچنین نشان شوالیه فرهنگ و هنر فرانسه را نیز دریافت کرده است.