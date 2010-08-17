روند صعودی حیوان گزیدگی در لرستان/ تحمیل هزینه های سنگین واکسن هاری

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، هاری یک بیماری ویروسی فوق العاده کشنده است که موجب عفونت مرکز دستگاه عصبی می شود. تمامی حیوانات خونگرم ممکن است به آن دچار شوند و بوسیله گازگرفتن توسط حیوانات هار بیماری انتقال یابد. از مشخصات آن تحریک دستگاه حرکتی و تظاهرات درمانگاهی آن جنون و تمایل حمله به دیگران و نهایتاَ فلجی است.

در حالی روند حیوان گزیدگی در استان لرستان روندی صعودی دارد که واکسن و سرم بیماری هاری که یکی از گرانترین واکسنها و سرمهای دنیاست و این امر موجب هزینه سالانه اعتبار زیادی برای واردات این واکسن شده است.

این در حالی است که با کمترین هزینه می توان از انتقال این بیماری و شیوع آن جلوگیری کرد و به نوعی پیشگیری در این حوزه بیش از هر چیزی اهمیت دارد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در این رابطه به خبرنگار مهر در خرم آباد گفت: بیماری هاری یکی از بیماریهایی است که ارتباط نزدیک با بحث حیوان گزیدگی دارد.

اردشیر شیخ آزادی با اشاره به نمونه های گرفته شده در سال گذشته، عنوان کرد: متاسفانه با توجه به 15 نمونه حیوانی گرفته شده در سال قبل و بررسی های انجام شده در جمعیت وحوش استان وضعیت بیماری هاری در همه شهرستانهای استان مثبت است.

ویروس هاری در همه شهرستانهای لرستان وجود دارد

وی با تاکید براینکه این ویروس در همه استان وجود دارد، عنوان کرد: با این اوصاف هر گونه حیوان گزیدگی در سطح استان می تواند همراه با مرگ باشد.

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سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر ضرورت واکسناسیون در استان، یادآور شد: این در حالی است که روند حیوان گزیدگی در استان در دو سال اخیر روند صعودی داشته است.

شیخ آزادی با اشاره به چهار هزار مورد حیوان گزیدگی در دو سال اخیر، یادآور شد: متاسفانه ادامه این روند هزینه های سنگینی را به کشور متحمل می کند.

تامین واکسن هاری هزینه های زیادی را بر کشور تحمیل کرده است

وی با بیان اینکه واکسن هاری در حال حاضر وارداتی است، عنوان کرد: متاسفانه این واکسن در انحصار تنها دو کشور دنیا قرار دارد و به همین دلیل قیمت آن بسیار بالا است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه 80 درصد موارد حیوان گزیدگی در استان در مناطق روستایی بوده است، یادآور شد: بررسی ها نشان می دهد که 80 درصد حیوان گزیدگی ها در استان به وسیله سگ بوده است.

حداقل یک پنجم سگهای موجود در لرستان صاحب ندارند

شیخ آزادی با بیان اینکه در روستاهای استان متاسفانه توجهی به وضعیت سگ ها صورت نمی گیرد، خاطر نشان کرد: در سال گذشته به تنهایی بیش از سه هزار و 690 مورد حیوان گزیدگی در استان گزارش شده است.

وی با تاکید بر اینکه انتظار می رود این روند به حداقل برسد، یادآور شد: با توجه به بررسی انجام شده حداقل جمعیت سگ های موجود در استان بیش از 60 هزار راس است که حدود یک پنجم از این تعداد صاحب ندارند و باید اتلاف شوند.

رکود فعالیت کمیته اتلاف سگ های ولگرد در شهرستانهای استان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با تاکید بر اینکه کمیته در برخی شهرستانهای استان با رکود کامل مواجه است، افزود: در این زمینه تاکنون مکاتبات زیادی داشته ایم که هنوز نتیجه ای حاصل نشده است.

شیخ آزادی با بیان اینکه کار کمیته اتلاف به شهرداریهای واگذار شده است، تصریح کرد: در روستاها نیز این وظیفه به فرمانداری ها محول شده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکل در روستاها تنها با اتلاف ریشه کن نمی شود، ادامه داد: آنچه باید روی آن کار شود این است که فرهنگ نگهداری از سگ ها در روستاها نهادینه شود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان همچنین خواستار همکاری دهیاریها و دامپزشکی در راستای قلاده گذاری سگ ها در روستاها شد.

و اما مدیر کل دامپزشکی استان لرستان نیز در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر حدود 60 هزار قلاده سگ در استان وجود دارد که اکثر این حیوانات بدون صاحب هستند.

دامپزشکی بیش از تعهد خود اقدام به قلاده گذاری کرده است

جواد گودرزی با اشاره به فعالیت های این اداره کل در این زمینه، عنوان کرد: سازمان دامپزشکی تاکنون 2.5 برابر تعهد خود اقدام به قلاده گذاری این سگ ها کرده است.

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وی با بیان اینکه عدم همکاری مردم پیشگیری و کنترل را مشکل کرده است، یادآور شد: یکی دیگر از معضلاتی که ما با آن مواجه هستیم بحث ارتباط سگ ها با وحوش است که موجب انتقال این بیماری از گرگ ها به سگ ها می شود.

مدیر کل دامپزشکی استان لرستان خواستار تشکیل کمیته ساماندهی سگهای ولگرد در استان شد و خاطرنشان کرد: برای مقابله جدی با این معضل باید کمیته اتلاف در سطح استان فعال شود.

گودرزی همچنین بر ضرورت جمع آوری سگهای ولگرد در سطح شهر تاکید کرد و رفع مشکل حیوان گزیدگی در استان را نیازمند تعامل همه دستگاههای اجرایی دانست.

به هر حال به نظر می رسد ساماندهی سگ های ولگرد در استان لرستان نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاه های دست اندر کار و همچنین فعال شدن کمیته های اتلاف در شهرستانهای مختلف این استان است.

از سوی دیگر با توجه به جمعیت بالای دامپروری لرستان و نیازی که در روستاها به سگ های نگهبان احساس می شود باید ضمن فرهنگ سازی در راستای تبیین فرهنگ نگهداری از سگ ها زمینه قلاده گذاری و شناسنامه دار کردن سگ های موجود در استان فراهم شود تا با کنترل دامپزشکی از ابتلا این سگ ها به ویروس هاری و تبعات بعدی آن جلوگیری به عمل آید.

همچنین جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر ها که در سر و صدای آنها در ساعات پایانی شب موجب ایجاد نگرانی هایی برای مردم شده از مطالباتی است که باید شهرداریها در راستای رفع آن اقدامات لازم را انجام دهد.