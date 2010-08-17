موفقیت ایران در تبدیل آب شور به آب آشامیدنی با استفاده از ریزجلبکها

دکتر محمدامین حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت آب منابع آب شیرین در کشور افزود: در این راستا پروژه ای در این پژوهشگاه با عنوان تبدیل آب شور به شیرین تعریف شد. در این پروژه با استفاده از ریز جلبک ها اقدام به شیرین سازی آب کردیم.

وی ریز جلبک ها را از پتانسیل های جدید برای تولید انواع فراورده ها در کشور معرفی کرد و اظهار داشت: ریز جلبک ها از قدیمی ترین ساکنان اقیانوس ها و آبهای شیرین به شمار می روند که حاوی کلروفیل هستند و قابلیت فتوسنتز دارند. این گیاهان قادرند با فتوسنتز مواد غیرارگانـیک را بـه مـواد ارگانیک تبدیل کنند.



رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی منطقه شمال غرب تولید غذا برای انسان، طیور و آبزیان و تولید بیودیزل را از کاربردهای این گیاهان نام برد و ادامه داد: با توجه به پتانسیل های مناسبی که برای کشت ریز جلبک ها در کشور وجود دارد در ادامه تحقیقات، طراحی سیستمی برای کشت ریز جلبک ها در دستور کار قرار گرفت.



وی هدف از طراحی این سیستم را استفاده از مبدل هایی برای تبدیل آب شور به شیرین ذکر کرد و یادآور شد: در این راستا دستگاهی طراحی شد که همزمان با تولید بیومس (زیست توده) جلبک، قادر به استحصال آب شیرین است.



حجازی اضافه کرد: در فاز اول این دستگاه در اشل آزمایشگاهی برای تولید 80 لیتر آب شیرین طراحی شد و با به دست آوردن نتایج مطللوب در فاز دوم این دستگاه در اشل بزرگتر برای تولید 250 لیتر آب شیرین طراحی و ساخته شد.

این محقق تعیین مصارف آب خروجی از این دستگاه را بسته به میزان سطح کشت جلبک ها دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به سطح کشت جلبک ها می توان از آب خروجی برای کشت گیاهان گلخانه ای استفاده کرد و یا می توان برای فراوری ریز جلبک ها که نیاز به آب شیرین دارند به کار برد.



به گفته رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی منطقه شمال غرب از این دستگاه می توان آب قابل آشامیدن نیز استحصال کرد.



وی همچنین با تاکید بر اینکه تبدیل آب شور به شیرین با استفاده از جلبک ها از جمله روش های انحصاری است که در اختیار ایران است گفت: در این روش از میکروارگانیزم های (ریز جلبک) فتوسنتز کننده که برای رشد نیاز به مواد آلی پیشرفته ای ندارند استفاده شد. این میکروارگانیزم ها در محیط های کشت با استفاده از دی اکسید کربن (CO2) و نور خورشید، ترکیبات با ارزشی برای ما تولید می کنند.



حجازی، بی نیازی این میکروارگانیزم ها به آب شیرین و زمین های کشاورزی مساعد را از ویژگی های مهم این گیاهان نام برد و افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و زمین های کشاورزی برای شیرین سازی آب های شور می توانیم از زمین های لم یزرع و آب های شور استفاده کنیم.