اینترنت ارزان نشد

محمودرضا خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وعده سه ماه گذشته وزارت ارتباطات مبنی کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند اینترنت گفت: بعد از سه ماه انتظار و امیدواری نسبت به ارزان تر شدن پهنای باند اینترنت، ابلاغ مصوبه کاهش 20 درصدی پهنای باند از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت، امید شرکتهای اینترنتی را به یاس تبدیل کرده است.

وی با تاکید بر اینکه نتیجه این مصوبه حاکی از ارزان تر شدن پهنای باند نیست اضافه کرد: بروکراسی و شرایط حاکم بر این مصوبه باعث شده است شرکتها امیدی به کاهش قیمت پهنای باند نداشته باشند و به همین دلیل ارزانتر شدن اینترنت دور از ذهن است.



خادمی با بیان اینکه اعلام کاهش 20 درصدی نرخ پهنای باند از سه ماه گذشته تقاضای بازار مصرف کنندگان را در پی داشت ادامه داد: این مسئله فشار مضاعفی را به شرکتهای اینترنتی تحمیل کرده است اما با وضعیت موجود این تخفیف برای مصرف کننده نهایی غیرممکن و بعید به نظر می رسد.



رئیس کمییسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای با اشاره به ابلاغ کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان متولی پهنای باند در کشور گفت: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرده که این تخفیف ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد و سازمان رگولاتوری در این خصوص مکانیزم لازم را تعریف و اتخاذ خواهد کرد.



وی ادامه داد: این مصوبه نشانگر طی مراحل طولانی بیش از 6 ماه خواهد بود و احراز این مسائل نیز با سازوکارهای دشواری همراه است و این در حالی است که انتظار کاهش قیمت بین 4 تا 8 درصد اینترنت در بازار ایجاد شده است.



خادمی با تاکید بر اینکه با سازو کار موجود اینترنت ارزان نشده است خاطرنشان کرد: اگر قرار است اینترنت ارزان شود مسئولان وزارت ارتباطات نباید به صورت گزینشی و با یک بروکراسی طولانی نسبت به ارائه این تخفیف اقدام کنند.



عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور به مهر گفت: وزارت ارتباطات باید شیوه مناسبتری را برای ارزان تر شدن پهنای باند و اینترنت کاربران نهایی ارائه دهد.



به گزارش مهر، مصوبه کاهش نرخ تعرفه خدمات مبتنی بر اینترنت اوایل هفته جاری و با هدف توسعه استفاده از خدمات مبتنی بر اینترنت و کاهش نرخ خدمات مرتبط از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد.



بر اساس این مصوبه، پهنای باند اینترنت 64 کیلو بیت برثانیه با نرخ 868000 ریال ، 128 کیلو بیت بر ثانیه با نرخ 1736000 ریال ، 256 کیلوبیت بر ثانیه با نرخ 2604000 ریال ، 512 کلیو بیت بر ثانیه با نرخ 434000 ریال ،1024 کیلو بیت بر ثانیه با نرخ 7812000 ریال و 2048 کیلو بیت برثانه با نرخ 13888000 ریال تعیین شد.

همچنین ارائه 4 مگا با نرخ 23،436،000ریال ، 8 مگا با نرخ 39060000 ریال ، 20 مگا با نرخ79988000 ریال ، 34 مگا با نرخ 111،104،000 ریال ، 100 مگا 330 برابر 64 کیلو با نرخ 286،440،000ریال و 426 مگا برابر 64 کیلو 369،768،000 ریال خواهد بود.



کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مقرر کرد که این تخفیف ها در صورتی به متقاضیان تعلق گیرد که با ارائه مستندات و تعهدات لازم مشخص شود که اثر این تخفیف به کاربران آنان منتقل خواهد شد.