ایجاد شبکه فیبر نوری حوزه علمیه قم/ اتوماسیون اداری مدارس علمیه قم

داوود فرجیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در طرح ایجاد شبکه اتوماسیون اداری مرکز مدیریت حوزه علمیه، 50 نقطه حوزوی شامل مراکز ستادی، انجمن های تخصصی و مدارس علمیه شهر قم در نظر گرفته شده که با فعال شدن شبکه اتوماسیون ساختارهای ستادی شامل مدیریت و معاونت های مرکز، مقدمات گسترش این شبکه به مدارس علمیه فراهم شده است.

وی افزود: پیش بینی می شود همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی اکثر مدارس علمیه شهر قم به این شبکه اتوماسیون متصل شوند و تا نهایی شدن این طرح، روند ارسال و دریافت نامه ها از طریق دبیرخانه ها و به شکل کاغذی ادامه خواهد داشت و پس از تکمیل کامل شبکه، کاغذ از شبکه مکاتبات اداری مرکز حذف خواهد شد.

دبیر شورای آی تی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم اظهار داشت: شبکه فیبرنوری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم نیز آماده شده است که با این شبکه امکان گسترش تنوع سرویس های ارائه شده به مراکز حوزوی شامل شبکه اختصاصی، شبکه اینترانت یا اینترنت با امکان ارائه پهنای باند نامحدود به مراکز فراهم شده است.

وی گفت: هم اکنون زیرساختهای مرتبط فراهم شده است و امیدواریم با همکاری مخابرات، همزمان با آغاز سال تحصیلی شاهد فعالیت شبکه فیبر نوری مرکز مدیریت حوزه علمیه قم باشیم.