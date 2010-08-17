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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۴۹

سومین شماره رهنامه پژوهش ویژه طلاب جوان حوزه منتشر شد

سومین شماره رهنامه پژوهش ویژه طلاب جوان حوزه منتشر شد

سومین شماره رهنامه پژوهش ویژه طلاب جوان با موضوع "استاد در حوزه علمیه" در 90 صفحه منتشر شد.

سرپرست اداره امور پژوهشی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: در این شماره گفتگوها و مصاحبه هایی با شخصیت های مختلف آموزشی مانند حجج السلام سید منذر حکیم، امیر حاجی ابراهیم، محمد عالم زاده نوری، مصطفی محقق داماد، رضا حبیبی انجام شده است.

مهدی محقق فر افزود: استاد و تربیت علمی طلاب، ملاک های استاد نمونه، مربی یا معلم، نقش استاد در هدایت تحصیلی و صنفی طلاب و نقش اساتید در بهبود و تقویت انگیزش تحصیلی طلاب حوزه بخشی از این نشریه را به خود اختصاص داده است

وی افزود: استقرار هیئت های علمی مدارس، ضرورت نظام آموزش حوزه های علمیه نیز عنوان سرمقاله این شماره است همچنین به زودی سایت نشریه نیز فعالیت خود را آغاز می کند.

کد مطلب 1134977

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