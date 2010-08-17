تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و ششم مردادماه سال 1389 هجری شمسی مصادف است با ششم رمضان سال 1431 هجری قمری و برابر است با هفدهم اوت سال 2010 میلادی.

- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امشب با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود:

* فولاد خوزستان - صبای قم، ساعت 21:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سعید بخشی زاده، کمک‌ها: حمید غمزه و حسین طالقانی، داور چهارم: اسماعیل آمری

- نخستین دوره بازی‌های المپیک نوجوانان عصر امروز در سنگاپور پیگیری می‌شود که برنامه دیدارهای نمایندگان کشورمان در این مسابقات به شرح زیر است:

صبح:

ساعت 11:30: بسکتبال ایران و آرژانتین

عصر:

ساعت 14: فرشاد غزالیان در وزنه‌برداری

- نشست علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی با علی کفاشیان، عزیزمحمدی، اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ و مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتر و لیگ دسته اول امروز در محل آکادمی فوتبال برگزار می‌شود که موضوع استاندارد سازی باشگاه‌ها، بحث درآمدزایی، دستیابی به استانداردهای حرفه ای باشگاه‌ها و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.

- مسابقات والیبال ساحلی لیوپای شوی چین در دو بخش مردان و زنان امروز با حضور نمایندگان کشورمان در کشور چین پیگیری می‌شود.

- مرحله پلی آف لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* زنیت روسیه - اوسر فرانسه

* دیناموکی‌‌‎اف اوکراین - آژاکس آمستردام

* اسپارتاپراگ چک - زیلنا اسلواکی

* یانگ بویز سوئیس - تاتنهام انگلستان

* روزنبرگ نروژ - کوبنهاون دانمارک