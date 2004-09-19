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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۲۱:۵۷

بشار اسد براي همكاري با آمريكا در عراق ابراز علاقه كرد

بشار اسد رئيس جمهور سوريه گفت كشورش علاقمند است تا در طرحهاي نظامي آمريكا در عراق براي تامين امنيت مرزهاي سوريه و عراق و همچنين پايان دادن به درگيري ها در عراق همكاري كند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  خبرگزاري فرانسه ادعا كرد بشار اسد در ديدار چند ساعته خود درهفته گذشته در دمشق پايتخت سوريه با مقامات ارشد پنتاگون  و وزارت امور خارجه ابراز علاقه كرده است تا تحت فرماندهي نيروهاي آمريكائي در زمينه طرحهاي آمريكا در عراق همكاري كند.

يك مقام ارشد آمريكائي به مجله تايم گفت : هدف گفتگو با سوريه اقدام به يك همكاري نظامي دوجانبه براي حفاظت از مرزهاي مشترك بين سوريه و عراق است  و همچنين گروههائي كه با عمليات نظامي امنيت عراق را تهديد مي كنند.

اين مجله به نقل از اين مقام گفت كه مقامات آمريكايي در اين خصوص گفتگوهاي بيشتري به مدت چند هفته خواهند داشت.

لازم به ذكر است كه هيئتي از مقامات آمريكائي هفته گذشته به سرپرستي ويليام برنز معاون وزير خارجه آمريكا در امورخاورنزديك براي يافتن راه هايي براي تامين امنيت مرزهاي سوريه و عراق به آن كشور سفر كرده بود.

 

کد مطلب 113499

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