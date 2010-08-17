اختصاص 2.2 میلیارد دلار به 7 پروژه بنزین سازی

علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در حال حاضر پیشرفت فیزیکی طرحهای بنزین سازی به طور میانگین به بیش از 70 درصد رسیده است، گفت: با تکمیل طرحهای بنزین سازی در مجموعه روزانه 12 میلیون لیتر به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه با راه اندازی طرحهای بنزین سازی در پالایشگاههای تهران، آبادان، اصفهان، بندرعباس و تبریز کشور تا 70 درصد از واردات بنزین خودکفا می شود، تصریح کرد: بر این اساس برای تسریع در روند ساخت و تکمیل این پروژه ها، تامین منابع مالی و اعتباری در دستور کار وزارت نفت قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت از اختصاص 2 میلیارد دلار اعتبار از محل منابع بانکهای داخلی به طرحهای بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاهها خبر داد و افزود: این اعتبار قرار است به طرحهای بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، تهران، تبریز، آبادان، طرح بهینه سازی و توسعه پالایشگاه نفت شازند امام خمینی و لاوان اختصاص یابد.

وی همچنین از اختصاص جداگانه 200 میلیون دلار اعتبار و تسهیلات دیگر به طرحهای مختلف پالایشگاهی خبر داد و اظهار داشت: با اختصاص این منابع جدید علاوه بر شتاب بخشی به روند توسعه طرحهای در دست اجرا زمینه افزایش ظرفیت تولید بنزین در مدت کوتاه تری را فراهم می کند.

ضیغمی با اشاره به راه اندازی تعدادی از طرحهای بنزین سازی پالایشگاهها، بیان کرد: با تکمیل و راه اندازی طرحهای بهینه سازی پالایشگاههای موجود در مجموع 26 میلیون لیتر به ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور اضافه می شود.

به گفته معاون وزیر نفت با احتساب 44 میلیون لیتر تولید بنزین فعلی، با اضافه شدن طرحهای بنزین‌سازی و توسعه‌ای تولید بنزین کشور به 85 میلیون لیتر در روز افزایش می یابد.

در همین حال پیشتر ضیغمی با اشاره به تدوین چشم‌انداز تولید 200 میلیون لیتر بنزین در کشور، گفته بود: تا پایان برنامه پنجم تولید بنزین کشور به 110 تا 115 میلیون لیتر و در برنامه ششم به 200 میلیون لیتر در روز می‌رسد.

به گزارش مهر، برای ساخت و تکمیل طرحهای در دست اجرا و جدید پالایشگاههای نفت کشور به 46.5 میلیارد دلار اعتبار و منابع مالی نیاز بوده که در برنامه چهارم توسعه حدود 8.2 میلیارد دلار از این منابع جذب شده است.

همچنین برای اجرای پروژه های نگهداشت تولید، مقاوم سازی و طرحهای زیست محیطی پالایشگاههای موجود به 6.3 میلیارد دلار اعتبار نیاز بوده که تاکنون 2.1 میلیارد دلار آن جذب شده است.

پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه امسال 3 طرح بنزین سازی و بهینه سازی پالایشگاه آبادان (کت کراکر) با ظرفیت 4.6 میلیون لیتر و پروژه بنزین سازی پالایشگاه تهران با ظرفیت 1.5 میلیون لیتر و فاز اول توسعه پالایشگاه شازند امام خمینی (ره) با ظرفیت 7 میلیون لیتر در روز در مدار بهره برداری قرار گیرند.

افزایش ظرفیت تولید بنزین و گازوئیل، کاهش تولید نفت کوره، افزایش درجه اکتان بنزین، کاهش میزان گوگرد گازوئیل به 10 پی.پی.ام، تولید فرآورده هایی با استاندارد یورو 4 و 5 و ورود ایران به باشگاه صادرکنندگان فرآورده های نفتی از اهداف اجرای طرحهای بهینه سازی، بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت در پالایشگاههای موجود نفت کشور است.