استقرار اس 300 در آبخازیا و "مناقشه ای جدید" در روابط روسیه با غرب

فرمانده نیروی هوایی روسیه چهارشنبه گذشته با اعلام استقرار سیستم "اس 300" در منطقه آبخازیا گفت این سیستم هر دستگاه پرنده که وارد حریم آبخازیا و اوستیا شود را سرنگون می کند.



همان روز "یاکوباشویلی" وزیر امور همگرایی گرجستان این مسئله را "اقدام ناشایست روسیه" علیه کشورش توصیف کرد، اما در عین حال اعلام کرد که استقرار سامانه اس 300 در آبخازیا بیشتر علیه ناتو و ایالات متحده جهت گیری دارد که به استقرار سامانه موشکی خود در اروپای شرقی اقدام کرده اند. البته روسیه اعلام کرده که هدف از استقرار اس 300 در آبخازیا مقابله با تهدیدات گرجستان است.

بدنبال فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991، مناطق جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی با حمایت روسیه خواهان جدایی از گرجستان شدند و این موضوع عامل تنش بین گرجستان و هواداران غربی اش با روسیه به عنوان حامی جدایی طلبان شد.

روسیه برای جلوگیری از حمله گرجستان به آبخازیا و اوستیای جنوبی برای حمایت از جدایی طلبان، نیروهای حافظ صلح در این منطقه مستقر کرد، اما در ماه اوت سال گذشته پس از حمله نیروهای گرجی به این منطقه جنگی بین روسیه با گرجستان درگرفت که در نهایت شکست تفلیس را به همراه داشت. پس از آن روسیه استقلال این مناطق را به رسمیت شناخت، اما در ادامه به این میزان قانع نشد و برای مقابله با هرگونه تهدید اعلام کرده که موشکهای اس300 را در آنجا مستقر می کند.

گرچه روسیه هدف از این برنامه را مقابله با تهدیدات گرجستان اعلام کرده، اما تل آویو و واشنگتن معتقدند این قدم بیشتر علیه ایالات متحده و اسرائیل جهت گیری دارد تا گرجستان.

این دو چنین استدلال می کنند که نیروی هوایی گرجستان به اندازه ای نیرومند نیست که بتواند استقرار تسلیحات پرقدرتی چون اس 300 را توجیه کند. به نظر آنها استقرار این سیستم با رشد تنش درباره ایران ارتباط دارد.



به نظر منابع پایگاه اینترنتی "دبکا" وابسته به سازمان های جاسوسی رژیم اسرائیل استقرار آتشبارهای موشکی در ساحل دریای سیاه به منظور تهدید ناوهای ناوگان ششم ایالات متحده در دریاهای مدیترانه و سیاه و دو پایگاه نظامی بزرگ آمریکا در بلغارستان و رومانی صورت گرفته است.

دیگر منابع اطلاعاتی غربی معتقدند اس 300 بدون تردید برای هدف قرار دادن هواپیماهایی منظور شده که از پایگاههای نظامی آمریکا در بلغارستان و رومانی به سوی شرق یعنی به طرف حریم هوایی دریای خزر به هوا بلند می شوند.

لازم به ذکر است ژنرال "آلکساندر زلین" فرمانده نیروی هوایی روسیه اعلام کرده هدف از استقرار سامانه های موشکی اس 300 در آبخازیا دفاع از حریم هوایی این منطقه و اوستیای جنوبی می باشد. این گمانه زنی ها در حالی است که یک منبع در کرملین به مجله اینترنتی "وزگلیاد" گفته که سیستم اس 300 دو سال قبل در آبخازیا استقرار داده شده و به شرکای غربی هم در این خصوص اطلاع داده شده است.

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* حسین امیری