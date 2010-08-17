مجتبی جباری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: خوشبختانه استقلال روند رو به رشدی را آغاز کرده و با اینکه چهار هفته از لیگ دهم را پشت سرگذاشته ایم، اما شرایط خوبی داریم و امیدوارم در آینده به تیمی قدرتمند تبدیل شویم.

وی ادامه داد: قطعا حمایت های هواداران باعث خواهد شد که در هفته های آینده تیمی را که آنها می خواهند آماده کنیم و شاهد پیروزی های پی درپی استقلال باشیم.

هافبک میانی استقلال با ابراز نارضایی از شرایط خودش گفت: هنوز از نظر جسمانی به شرایط مطلوب نرسیده ام و خودم هم از این وضعیت راضی نیستم. امیدوارم با تمرینات بیشتر شرایط بهتری پیدا کنم.

جباری کسب سه امتیاز دیدار برابر پیکان را مهم توصیف کرد و گفت: با توجه به اینکه ما در هفته های ابتدایی چند امتیاز را از دست داده ایم باید در این بازی پیروز شویم تا از همین ابتدا یکی از تیم های مدعی قهرمانی باشیم.

تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم دهمین دوره رقابت های لیگ برتر ساعت 21:45 دقیقه روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران میزبان پیکان قزوین خواهد بود.