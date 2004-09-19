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۲۹ شهریور ۱۳۸۳، ۲۱:۲۶

آيت‌الله العظمي نوري همداني در ديدار با قهرمانان المپيك:

افتخار آفريني ورزشكاران ما، ضربه بزرگي به دشمنان اسلام است

آيت‌الله العظمي نوري همداني در ديدار با قهرمانان و مدال‌آوران المپيك آتن، افتخار آفريني ورزشكاران كشور را ضربه بزرگي به دشمنان اسلام توصيف كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آيت‌ اله العظمي نوري همداني كه در ديدار با مدال‌ آوران المپيك آتن سخن مي‌گفت : ضمن تقدير از دلاوري قهرمانان ايران در ميادين ورزشي تصريح كرد: افتخارآفريني ورزشكاران كشورمان ضربه بزرگي به دشمنان اسلام است.

وي خطاب به قهرمانان المپيك گفت: شما نماينده و سفير كشور اسلامي ايران هستيد و نداي اسلام و معنويت را به جهان مي‌رسانيد.

وي شجاعت و دليري را از صفات بارز ورزشكاران ايراني برشمرد و گفت : شجاع‌ پروري در اسلام در سايه ايمان و توكل بر خدا يكي از سرمايه‌هاي دين ما است و امامان معصوم و پيامبر ما نيز خود شجاع و دلير بودند و شجاعان را نيز دوست داشتند. آيت‌الله العظمي نوري همداني ضمن ابراز مسرت از افتخار‌آفريني ورزشكاران ايراني در جهان گفت: مردم به شما قهرمانان ارادت و علاقه زيادي دارند و همواره براي موفقيت شما دعا مي‌كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود، با بيان اين كه امروز دنياي كفر و استكبار به سركردگي آمريكا و صهيونيسم و كشورهاي اروپايي به جنگ با جهان اسلام آمده است، اظهار داشت: امروز دشمنان با تجهيزات فراوان و با انواع سلاح‌هاي مدرن و موشك و بمب به جنگ با اسلام آمده‌اند.

آيت‌ الله العظمي نوري همداني در پايان، ملاقات با قهرمانان المپيكي را يك ملاقات تاريخي براي خود عنوان كرد و ابراز اميدواري كرد، ورزشكاران غيور ايراني بتوانند باز هم غيرتمندانه در مسابقات حاضر شده و براي كشور افتخار بيافرينند.

گفتني است: ورزشكاران و قهرمانان المپيك، نماز جماعت مغرب و عشا را به امامت آيت‌ الله العظمي نوري همداني اقامه كردند.

کد مطلب 113509

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