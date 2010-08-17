برگزاری کنکور دانشگاه آزاد در کابل/ نحوه تامین هیئت علمی دانشگاه آزاد کابل

کریم زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب درباره نحوه تأمین اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی کابل گفت: اعضای هیئت علمی این واحد دانشگاه آزاد بیشتر از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یا اساتیدی هستند که آمادگی دارند از ایران به افغانستان بروند. البته عضو هیئت علمی جدید نیز برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل پذیرفته می شود.

معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی از برنامه ریزی جهت احداث 100 هزار مترمربع فضای آموزشی برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل خبر داد و گفت: در چشم انداز واحد کابل دانشگاه آزاد در نظر گرفته شده که با توجه به سیر تصاعدی درخواست برای آموزش عالی در افغانستان تا چند سال آینده تعداد دانشجویان این واحد دانشگاهی به چند ده هزار دانشجو برسد.

زارع با بیان اینکه زمان برگزاری اولین کنکور پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد واحد کابل به زودی اعلام می شود به مهر گفت: برنامه ریزی ها به صورتی است که اول مهر ماه نسبت به پذیرش دانشجو در این واحد دانشگاهی اقدام شود.

وی با بیان اینکه افغانستان دارای 21 دانشگاه دولتی و 35 موسسه آموزش عالی غیر دولتی است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کابل اولین دانشگاه غیر انتفاعی خارجی در افغانستان و دومین دانشگاه خارجی در این کشور پس از دانشگاه آمریکایی است.