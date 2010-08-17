بررسی نرخ جدید شهریه دانشگاه آزاد/ اعلام نرخ شهریه قبل از مهرماه

کریم زارع- عضو هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از بررسی نرخ شهریه نیمسال آتی تحصیلی این دانشگاه در هیئت امناء دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: هنوز تصمیم نهایی توسط هیئت امناء اخذ نشده است. تصمیم نهایی پس از حصول نتیجه تا قبل از شروع ثبت نام نیمسال جدید تحصیلی اعلام می شود.

حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز درباره وضعیت شهریه دوره های غیرانتفاعی، شبانه و پیام نور برای سال تحصیلی جدید به مهر گفت: از آنجا که افزایش شهریه ها باید با موافقت هیئت دولت صورت گیرد و هنوز چنین چیزی به وزارت علوم ابلاغ نشده لذا تا کنون هیچگونه افزایشی در شهریه ها از سوی وزارت علوم ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به درج نرخ شهریه دوره های شبانه، پیام نور و غیرانتفاعی در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته گفت: همان شهریه ای که در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته اعلام شده برای سال تحصیلی جدید اعمال می شود و دانشجویان موظف به پرداخت آن هستند.

به گزارش مهر، بر اساس دفترچه کنکور و مصوبه وزارت علوم، شهریه متغیر دوره های شبانه دانشگاهها در هر سال تحصیلی به میزان 10 درصد نسبت به مبلغ سال قبل افزایش می یابد و شهریه ثابت این دوره ها نیز برای ورودی های سال 1389 تا پایان تحصیلی آنان ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

شهریه دوره های نیمه حضوری مانند دانشگاه پیام نور نیز برای کلیه رشته های تحصیلی دوره های نیمه حضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای ورودیهای سال 1389 به میزان 60 درصد شهریه دوره نوبت دوم (شبانه) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور است.



شهریه دروسی که از سوی دانشگاه به صورت خودخوان ارائه شود نیز برابر 50 درصد کلاس های نیمه حضوری است.