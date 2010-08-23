مهدی تقوی کشتی گیر آزادکار وزن 66 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: پس از کسب مدال رقابتهای جهانی در سال گذشته با نظر کادر فنی شبانه روز در اردوها حضور داشته و طبق نظر مربیان تمرینات متنوعی را برای حضور دو مسابقه مهم جهانی و بازیهایی آسیایی دنبال می کنم.

وی ادامه داد: سال گذشته در رقابتهای جام جهانی روسیه در اثر یک غفلت به حریف روس خود باختم و مربیان تیم ملی در این مدت تلاش کردند تا در تمرینات به من نشان دهند کشتی تا ثانیه های پایانی ادامه دارد و در کنار آن باید تلاش کنم در تمام مدت مبارزه هرگز غفلت نکنم.

دارنده دو مدال طلای جوانان جهان تصریح کرد: با نظر کادر فنی در رقابتهای جایزه بزرگ گرجستان به میدان رفتم و توانستم پس از چند ماه با رقبای خارجی روبرو شده و از عملکرد خود ناراضی نیستم.

وی تاکید کرد: هدف اصلی ام موفقیت در المپیک لندن و جبران ناکامی پکن است بنابراین تنها و تنها به تمرین و کشتی فکر می کنم و سعی کرده ام با حضور مداوم در اردوها تمامی مسائل حاشیه ای را از خود دور کنم.

دارنده مدال طلای آسیا تصریح کرد: در این مدت کوتاه باقی مانده تا رقابتهای جهانی شبانه روز طبق نظر مربیان تیم ملی تمرین می کنم و در کنار آن با آنالیز دقیق تمامی رقبایم بخصوص کشتی گیران روس سعی می کنم بتوانم با چشمانی باز به مصاف حریفان خود بروم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از رقابتهای جهانی باید برای شرکت در بازیهایی آسیایی گوانگجو که از اهمیت بالایی برای مسئولان ورزشی برخوردار است حاضر شویم و امیدوارم در هر دو میدان بتوانیم دل مردم ایران را شاد کنیم.

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی جهان روزهای 19 تا 22 شهریورماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود و مهدی تقوی شانس اول پوشیدن دوبنده وزن60 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در رقابتهای جهانی است.