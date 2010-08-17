قول قهرمانی در رقابت های مسکو را نمی دهم

محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای حضور در رقابت های جهانی مسکو کشتی گیران از سال گذشته چندین مرحله از اردو پشت سرگذاشته اند و در چند تورنمنت بین المللی شرکت کرده ایم و در کنار آن چند مسابقه داخلی برگزار شده که به این ترتیب شناخت خوبی از موجودیت کشتی ایران داریم.



وی ادامه داد: کشتی گیرانی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند بخوبی می دانند که باید خود را برای شرکت در رقابت های جهانی آماده کنند بنابراین ما برای آنها تمرینات اینچنینی در نظر گرفته ایم و فدراسیون کشتی نیز در حد توان امکانات خوبی برای ما فراهم کرده است. اینکه عنوان می شود کشتی گیران ما خسته هستند را قبول ندارم زیرا کسب قهرمانی بدون زحمت فراوان امکان پذیرنیست.



دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: هنوز در مورد ترکیب تیم ملی ایران در رقابت های جهانی تصمیم گیری نکرده ایم و سعی می کنیم تا پس از بررسی تمامی شرایط و در نظر گرفتن نظرات تمامی اعضای کادر فنی در هفته آینده اسامی ملی پوشان حاضر در رقابت های جهانی مسکو را اعلام می کنیم.



وی تاکید کرد: پس از اینکه سال گذشته در رقابت های جهانی دانمارک نایب قهرمان شدیم برخی عنوان کردند این رکورد شکنی ما برای اولین بار در تاریخ به طور تصادفی حاصل شده بنابراین یکی از اهداف ما این است که نشان دهیم این نایب قهرمانی به هیچ عنوان از روی بخت و اقبال نبوده است.



بنا اظهار داشت: این دلیل نمی شود که ما از همین الان قول قهرمانی بدهیم زیرا در کشتی هیچ چیز قابل پیش بینی نیست. باید وضعیت کشتی گیر در پیش و هنگام مسابقات، شرایط وزن کشی و ده ها مورد دیگر را در نظر گرفت تا بتوانیم در مورد هر عنوانی قول بدهیم.



وی در پایان با اشاره به اینکه رئیس و مسئولان فدراسیون در حد توان بهترین امکانات را فراهم کرده اند خاطر نشان کرد: فقط می توانم بگویم شاگردانم با توجه به تمریناتی که برای آنها در نظر گرفته ایم و روحیه بسیار بالایی که دارند وعلیرغم اینکه متاسفانه مسئولان ورزشی توجه کافی به آنها نداشته اند با یک دنیا انگیزه آماده حضور در رقابت های جهانی هستند زیرا آنها دنبال مسائل مالی نسیتند. تنها حامی آنها خداست و هدفشان شاد کردن دل مردم است.



رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان روزهای 14 تا 17 شهریور ماه در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار می شود.