رهاسازی 12 میلیون قطعه بچه میگو در خوریات هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، قدرت میرزاده شامگاه دوشنبه در حاشیه رها سازی بچه میگو در خوریات هرمزگان ر جمع خبرنگاران گفت: با هدف حفظ و ترمیم ذخایر میگوی گونه موزی که مهم ترین و با ارزش ترین گونه استان هرمزگان است، رهاسازی بچه میگو در دریا از سال 77 تاکنون در حال انجام است.

وی افزود: پس از صید مولدین میگو از محیط طبیعی و تکثیر بچه میگو، لاروها تا زمانی که به وزن یک گرمی برسند، در استخرهای پرورشی نگهداری می شوند و پس از آن در خوریات استان از جمله خور کلاهی، خور آذینی، کولغان و تیاب که زیستگاه طبیعی این نوع میگو است، رهاسازی می‌شوند.

میرزاده تصریح کرد: میزان رهاسازی میگو در سال جاری بیش از 12 میلیون و 500 هزار قطعه بوده که به نسبت سال گذشته حدود 30 درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: تعداد 200 هزار قطعه از بچه میگوهای رها سازی شده با همکاری پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس ودریای عمان علامت گذاری و سپس رهاسازی شده است که لازم است در زمان فصل صید، صیادان وهمچنین بانوان خانه دار در صورت مشاهده میگوهای علامت گذاری شده، آن را به پژوهشکده تحویل دهند.

میرزاده یادآور شد: هدف از علامت گذاری برروی میگوها، بررسی‌های علمی از جمله میزان بازماندگی، مسیر حرکت، نحوه رشد و همچنین مکان میگوهای رها شده است.