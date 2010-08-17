شناورسازی کشتی "خسروی 1" با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی اکبر صفایی دوشنبه شب در حاشیه عملیات شناورسازی کشتی خسروی 1 در جمع خبرنگاران گفت: عملیات شناورسازی این شناور از پنجشنبه گذشته آغاز و روز گذشته و همزمان با مد کامل دریا، با موفقیت به پایان رسید.

وی خاطرنشان کرد: این شناور در طوفان بهمن ماه 88 به ساحل بندرعباس آمده بود که بر اثر برخورد با دیواره ساحلی بندرعباس، خسارت زیادی متحمل شده بود.

صفایی اذعان داشت: بر اساس دستور استاندار و مسئولان استان، این اداره کل با تشکیل ستادی شامل یک تیم کارشناسی، یک تیم غواصی و دو تیم از آتش نشانی مشغول به کار شدند که پس از ارزیابی میزان خسارت وارده، عملیات شناورسازی آغاز شد.

صفایی اضافه کرد: در بررسی ها مشخص شد در 20 نقطه از شناور پارگی وجود دارد که توسط تیم شناورسازی، ترمیم شد و از طرف دیگر با بهره گیری از 11 دستگاه پمپ، آب داخل شناور تخلیه شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان با اشاره به اینکه شش شناور در این عملیات حضور داشتند، گفت: در نهایت پس از سه ساعت و نیم، کشتی خسروی یک شناورسازی و به ساحل سورو منتقل شد.

وی افزود: با بررسی نهایی که بر روی شناور انجام گرفت تا زمانی که این شناور در ساحل سورو قرار دارد از نظر تعادل با مشکلی مواجه نشود و جهت ایمنی دریانوردی نیز چراغ نصب شد.