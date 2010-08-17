هدیه بزرگ قوا به جامعه علمی/ جزئیات صندوق حمایت از شرکتهای دانش بنیان

محمد مهدی نژاد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در پی تصویب لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان در مجلس شورای اسلامی گفت: در این لایحه صندوقی با سرمایه 3 هزار میلیارد تومانی برای حمایت از شرکت های دانش بنیان پیش بینی شده است.

وی با پیش بینی فراهم شدن امکان بهره برداری از صندوق 3 هزار میلیارد تومانی از سال 1390 به مهر گفت: این صندوق زیر نظر رئیس جمهور است و امور مربوطه آن در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود. اعتبارات این صندوق فقط برای شرکت های خصوصی و تعاونی ها است و به هیچ وجه به شرکت های دولتی تعلق نمی گیرد.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم درباره شرکت های دانش بنیان مورد نظر این لایحه گفت: شرکت های دانش بنیان یعنی شرکت هایی که عمدتا با حضور فارغ التحصیلان دانشگاهی که دارای ایده های محوری هستند و قصد دارند محصولی را توسعه دهند. این شرکتها با اولویت حضور در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری مورد حمایت قرار می گیرند.

مهدی نژاد نوری درباره معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان گفت: برای این شرکت ها معافیت های مالیاتی زیادی حتی تا 15 سال پیش بینی شده است و بسیاری از سازمانها و مراکز نیز موظف شده اند که به این شرکتها خدمات لازم را ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: وام هایی که توسط این شرکت های دانش بنیان دریافت می شود بعضا سرمایه های خطرپذیر است یعنی اگر مشخص شود شرکتی تلاش کرده اما موفق نشده است تمام یا بخشی از وام می تواند مشمول بخشودگی شود.

دبیر شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری این شورای عالی و دبیرخانه اش را مرجع قوانین و اساسنامه هایی معرفی کرد که برای حمایت از شرکت های دانش بنیان باید تدوین شود.

وی تصویب لایحه شرکتهای دانش بنیان را بزرگترین هدیه دولت و مجلس به جامعه علمی کشور دانست و به مهر گفت: اجرای درست این قانون ظرف چند سال می تواند چهره کشور را به طور کلی متحول کند و بحث اقتصاد دانایی محور را محقق کند.