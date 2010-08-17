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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۷

123 میلیارد ریال اعتبار جهت توسعه جزیره قشم اختصاص یافت

بندرعباس - خبرگزاری مهر: استاندار هرمزگان گفت: 63 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و 60 میلیارد ریال از اعتبارات ملی، به توسعه جزیره قشم و اجرای پروژه های این منطقه اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در قشم، استاندار هرمزگان شامگاه دوشنبه به همراه معاونین و برخی از مدیران استانی از امکانات و توانمندیهای حوزه صنعتی و نفت و انرژی منطقه آزاد قشم بازدید کرد.

براساس اخبار ارسالی خبرنگار مهر در قشم حسین هاشمی تختی استاندار هرمزگان به همراه جمعی از معاونین و مدیران استانداری از طریق اسکله شهید ذاکری وارد قشم شده و مورد استقبال مدیرعامل منطقه آزاد قشم و فرماندار این جزیره قرار گرفت.

هاشمی تختی در جریان این بازدید اظهار داشت: از توان مدیران استان هرمزگان در راستای پیشرفت و توسعه منطقه آزاد قشم بهره می گیریم.

وی ادامه داد: در این راستا 63 میلیارد ریال از اعتبارات استانی و 60 میلیارد ریال از اعتبارات ملی، برای توسعه جزیره قشم و اجرای پروژه های این منطقه اختصاص داده شده است.

همچنین، استاندار هرمزگان و هیئت همراه وی از شرکت سیمان قشم و امکانات آن، روند فعالیت سوخت رسانی سلخ، شرکت تعاونی شناورسازی مدکندالو و مراحل پیشرفت فیزیکی پروژه آب شیرین کن سوزا بازدید کردند.

کد مطلب 1135103

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