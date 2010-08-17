جوابیه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در خصوص مرگ مادر باردار مینابی

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، درجوابیه ارسالی آمده است : در پاسخ به درج خبر "علاقمندی پرستاران به فاصله ها جان زنی را گرفت" جوابیه ای جهت تنویر اذهان عموم به حضورتان ارسال می گردد خواهشمند است طبق قانون جوابیه فوق را در همان صفحه منتشر نمائید.

خانم فریده جعفری 24 ساله اهل و ساکن شهرستان میناب با شکایت از دردهای زایمانی در ساعت 20 و 20 دقیقه مورخ 15/5/89 به بیمارستان حضرت ابوالفضل شهرستان میناب مراجعه نموده اند، که با توجه به شرایط معاینه با نظر متخصص زنان و زایمان جهت زایمان پذیرش می شوند. بیمار در هنگام پذیرش از نظر علائم حیاتی پایدار و هیچگونه علائم هشدار مبنی بر مسمومیت حاملگی نداشته اند.

لازم به ذکر است که در معاینه مهمترین علائم مسمومیت حاملگی فشار خون بالا و ورم عمومی و در آزمایشات وجود تشنج اعلام می شود که در هنگام تشنج بیمار ماما در اتاق بیمار حضور داشته اند که متاسفانه این موضوع بر خلاف واقعیت منتشر شده و عنوان گردیده است که پرسنل مشغول مشاهده تلویزیون بوده اند.

پس از تشنج بیمار بلافاصله اقدامات درمانی با نظر متخصص انجام و با توجه به شرایط بیمار ختم حاملگی صورت می گیرد که بر اساس مستندات علمی بهترین اقدام در مسمومیت حاملگی با تشنج، ختم حاملگی می باشد.

متاسفانه بیمار در سیر بیماری دچار عارضه اختلال منتشر داخل عروق و خونریزی شدید می گردند که با توجه به شرایط بیمار در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری و توسط متخصصین مغز و اعصاب، داخلی و قلب و عروق ویزیت می شوند. در اثر خونریزی منتشر شدید و غیر قابل کنترل بیمار دچار نارسایی حاد کلیوی می گردد که برای پیگیری و مراقبت های فوق تخصصی به بخش مراقبت های ویژه به بیمارستان شهیدمحمدی منتقل می گردد اما به دلیل اختلال منتشر داخل عروقی و نارسایی حاد کلیوی ناشی از آن بیمار علیرغم همه تلاش ها تیم پزشکی فوت می نماید.

بر اساس مستندات موجود و بررسی های بعمل آمده در روند درمان بیمار مذکور هیچگونه قصور پزشکی وجود نداشته است با این وجود ریاست دانشگاه علوم پزشکی شخصا "نسبت به موضوع حساس بوده و دستور بررسی آن را در کمیته مرگ مادر صادر و تاکید براصلاح نارسایی های احتمالی به منظور پیشگیری از موارد مشابه و برخورد قانونی در صورت اثبات قصور پزشکی در روند درمانی این بیمار داشته اند.

توضیحات مهر

لازم به ذکر است که دکتر محمد شکاری رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از شایع ترین علل تشخیص بیماری مسمومیت حاملگی و شاه کلید تشخیص را، درد معده عنوان کرده است و بیمار مذکور با این علائم به بیمارستان مراجعه کرده است پس نمی توان عنوان کرد که تشخیص بیماری امکان پذیر نبوده است.

همچنین با توجه به گزارش اول مهر در خصوص مرگ زن باردار مینابی، به گفته همسر و برادر بیمار پرسنل زایشگاه در هنگام تشنج بیمار در ایستگاه پرستاری مشغول به تماشای سریال بوده اند و حتی در زمان تشنج بیمار، ماماها از فریاد بیماران متوجه اتفاق می شوند. همچنین به گفته احمد ذاکری همسر بیمار مذکور، خدمه بیمارستان حضور ماماها را در اتاق پرستاری و تماشای سریال تایید کرده اند.

در بررسی های خبرنگار مهر در خصوص این اتفاق به گفته احمد ذاکری همسر بیمار و موسی جعفری برادر متوفی پزشک شیفت در بیمارستان حاضر نبوده و در زمان تشنج و وضعیت حاد همراهان، بیمار مذکور را به همراه یک خدمه پزشک از منزل به بیمارستان می آورند.