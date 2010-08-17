حضور یک مهاجم برزیلی در تمرینات فولاد خوزستان

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: یک مهاجم سرشناس برزیلی که سابقه بازی در فوتبال برزیل، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و چین را دارد از روز پنجشنبه هفته گذشته در تمرینات فولاد خوزستان حضور یافته تا از نزدیک مورد ارزیابی کادر فنی فولاد خوزستان قرار بگیرد.

وی در مورد خصوصیات این بازیکن عنوان کرد: این مهاجم 27 ساله قد بلند و سرزن از مدتها پیش مورد توجه بسیاری از باشگاه های آسیایی قرار داشته و با وجود دریافت پیشنهادهای خوب از حضور در فوتبال آسیا خودداری کرده بود اما هم اکنون به دلیل فسخ قرارداد خود با باشگاه برزیلی اش به عنوان بازیکن آزاد در تمرینات فولاد شرکت کرده تا در صورت تائید کادر فنی این تیم، پیراهن فولاد خوزستان را در ادامه مسابقات این تیم در فصل جاری بر تن کند.



ابن قاسم افزود: مهاجم برزیلی پیش گفته از قدرت بدنی بالایی برخوردار بوده و به دلیل شم گلزنی بالای خود در برزیل، به کازا گل معروف است که انتظار می رود این بازیکن در صورت تائید کادر فنی و انعقاد قرارداد بتواند گلزنی فولاد در لیگ برتر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد.



سرپرست تیم فولاد خوزستان گفت: وی بازی فولاد خوزستان و نفت تهران در هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در ورزشگاه اکباتان تهران را نیز از نزدیک نظاره کرد و در تمرین فولاد خوزستان در هتل المپیک تهران نیز حضور یافت.



ابن قاسم بیان کرد: کازا گل هم اکنون در اهواز به سر می برد و برغم گرمای شدید این شهر در چند روز اخیر ، در تمرینات فولاد خوزستان حضور خوبی داشته و تست جسمانی را نیز زیر نظر لوکا رادمن مربی بدنساز باشگاه فولاد به خوبی پشت سر گذاشته است.