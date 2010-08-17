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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۸:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از سنگاپور/

برنامه چهارمین روز بازی‌های المپیک نوجوانان

برنامه چهارمین روز بازی‌های المپیک نوجوانان

در چهارمین روز از بازی های المپیک نوجوانان ورزشکاران کشورمان در رشته های بسکتبال و تیراندازی با کمان به مصاف حریفان خود خواهند رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، بسکتبالیست های نوجوان کشورمان ساعت 9:30 فردا چهارشنبه در زمین بسکتبال مجموعه Scape Youth Space آخرین دیدار مرحله مقدماتی خود را برابر تیم پاناما برگزار خواهند کرد.

بعدازظهر روز چهارشنبه نیز یاسمن شیریان، بانوی تیرانداز کشورمان در رشته تیراندازی با کمان به رقابت با حریفان خود می پردازد. این رقابت از ساعت 14 به وقت سنگاپور در مجموعه Kallang Field  آغاز خواهد شد.

نخستین دوره بازی های المپیک نوجوانان با حضور 3600 ورزشکار 14 تا 18 سال از 204 کشور جهان در 26 رشته ورزشی  از تاریخ 24 مرداد ماه آغاز و 4 شهریور ماه به پایان می رسد.

کد مطلب 1135112

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